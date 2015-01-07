Uma resolução do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada nesta quarta-feira (7) cria novas normas para inibir o agendamento de cesarianas e evitar partos antes da hora, já que o Brasil é campeão mundial de cesarianas, principalmente pelas usuárias de planos de saúde. Agora, para fazer o pagamento do parto, as operadoras deverão solicitar o partograma, documento gráfico onde são feitos registros de tudo o que acontece durante o trabalho de parto.Além disso, os planos de saúde serão obrigados a fornecerem o cartão da gestante, de acordo com padrão definido pelo Ministério da Saúde, no qual deverá constar o registro de todo o pré-natal. De posse desse cartão, qualquer profissional de saúde terá conhecimento de como se deu a gestação, facilitando um melhor atendimento à mulher quando ela entrar em trabalho de parto. Também passa a ser direito da gestante solicitar às operadoras os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde, por médico e por operadora.

Your browser does not support the audio element. Planos de saúde terão de requisitar registros de trabalho de parto para cobrir procedimento

Hoje, no Brasil, o percentual de partos cesáreos chega a 84% na rede privada e cerca de 40% na rede pública. No Espírito Santo, segundo o diretor da Sociedade de Ginecologistas e Obstetras do Estado, Henrique Zacharias, a proporção de cesáreas é a mesma na rede privada, e na rede pública gira em torno de 50%.

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as cesáreas sejam no máximo 15% dos partos, e que quando ela não tem indicação médica ocasiona riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê, Zacharias elogiou a medida tomada pelo governo federal.

“Talvez seja, na nossa área, a maior e melhor resolução que o governo tomou. A área de obstetrícia era carente de uma resolução dessa forma, para estimular a todos os envolvidos que consigam melhorar o nosso número de partos normais, que no Brasil está muito aquém do recomendado pela Organização Mundial de Saúde”, disse à Rádio CBN Vitória.

Segundo ele, a falta de estrutura é o principal motivo do elevado número de cesáreas.

“A gestão é deficiente e faltam recursos. A maioria dos hospitais ainda não possui uma sala de parto adequada, não temos condição de plantonistas, obstetrizes para ajudar o médico obstetra. Não temos treinamento da gestante, ele é muito precário. O treinamento médico é muito caro, eles tem muita dificuldade para se aperfeiçoar constantemente, então há muitos fatores impactantes para que a gente consiga uma boa evolução para o parto normal”, disse.

Para cumprir as novas determinações, Zacharias acredita que a relação e a remuneração entre os planos e os médicos precisará ser revista.

“Eu acredito que isso será modificado. O médico não recebe mais ou menos pelo parto normal ou pela cesariana, o problema é que ele recebe mal por uma ou por outro. E o parto normal requer um tempo muito grande de acompanhamento do médico, além de uma estrutura hospitalar adequada, onde a paciente possa ficar à vontade, bem assistida”, declarou.