Os planos de saúde devem mais de R$ 12 milhões ao SUS no Espírito Santo, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esse valor refere-se ao ressarcimento de pacientes que não foram atendidos pelo plano privado e precisaram recorrer ao serviço público.

Your browser does not support the audio element. Planos de saúde devem mais de 12 milhões de reais ao SUS no ES

Esse reembolso está previsto na lei que regula os planos de saúde, de 1998, e o STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança ao julgar no dia 7 de fevereiro uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.

No Espírito Santo, a ANS, que é a agência reguladora dos planos de saúde já cobrou das operadoras R$ 63 milhões nos últimos 5 anos, mas só R$ 50 milhões foram pagos.

Apesar disso, o índice efetivo de pagamento no Espírito Santo é alto, de 80,15%, colocando o Estado entre as cinco unidades da federação com menos inadimplência.

O plano de saúde é notificado a pagar assim que o paciente é atendido. O diretor-adjunto de desenvolvimento setorial da ANS Daniel Pereira explicou que esses atendimentos são, em sua maioria, provenientes de internações hospitalares e procedimentos ambulatoriais de alta complexidade.

"O atendimento prioritário, em muitos Estados, é feito pelo SUS. Quando você tem acidente na rodovia, por exemplo, o padrão é que você seja encaminhado ao SUS. Além disso, há uma certa escolha do beneficiário de poder ir ao SUS ou, simplesmente, não ter escolha por falta de uma rede da operadora. Mas independente do motivo, é devido o ressarcimento pelo atendimento desse beneficiário lá", disse.