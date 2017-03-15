Plano que ajuda a recuperar Rio Doce será entregue ao poder público na segunda-feira

A Fundação Renova, responsável pela aplicação das medidas de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, vai protocolar, na próxima segunda-feira (20), junto aos órgãos ambientais da União, de Minas Gerais e do Espírito Santo, um plano de manejo do rejeito depositado ao longo de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
A Bacia será dividida em 14 trechos. No Espírito Santo, estão dois desses trechos: um que vai até a barragem de Mascarenhas, em Baixo Guandu, e outro que se estende dessa localidade até a foz do Rio Doce, em Regência, no município de Linhares.
Plano de recuperação do Rio Doce será entregue ao poder público na segunda-feira
Segundo a líder de programas socioambientais da Fundação Renova, Juliana Bedoya, o tempo para que as ações sejam realizadas depende da autorização do Ibama, do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo e da Secretaria de Meio Ambiente de Minas.
“A partir do momento em que tivermos a aprovação dos órgãos ambientais sobre a metodologia e os critérios que foram desenvolvidos, nós vamos definir um plano de ações com cronograma consistente para as atividades de recuperação em cada trecho do rio”, disse.
O plano de manejo foi concluído na tarde da última segunda-feira (13) e apresenta o mapeamento de técnicas de remoção do rejeito que poderão ser usadas, como escavação, dragagem e retirada manual em locais sensíveis. O plano de manejo foi construído com a participação de cerca de 80 profissionais de 30 instituições, entre órgãos ambientais, instituições de ensino e pesquisa e consultorias especializadas.
Ouça a entrevista completa de Juliana Bedoya, da Fundação Renova, cedida ao jornalista Fábio Botacin, no programa CBN Cotidiano
Reparadora
A Fundação Renova foi criada para reparar os danos causados pelo derramamento de lama de rejeitos de minério da Samarco, em novembro de 2015. A enxurrada de lama deixou 19 pessoas mortas e afetou toda a extensão do Rio Doce, desde Mariana, em Minas Gerais, até a foz, em Regência, no Espírito Santo.