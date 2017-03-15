Plano que ajuda a recuperar Rio Doce será entregue ao poder público na segunda-feira

A Fundação Renova, responsável pela aplicação das medidas de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, vai protocolar, na próxima segunda-feira (20), junto aos órgãos ambientais da União, de Minas Gerais e do Espírito Santo, um plano de manejo do rejeito depositado ao longo de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A Bacia será dividida em 14 trechos. No Espírito Santo, estão dois desses trechos: um que vai até a barragem de Mascarenhas, em Baixo Guandu, e outro que se estende dessa localidade até a foz do Rio Doce, em Regência, no município de Linhares.

Your browser does not support the audio element. Plano de recuperação do Rio Doce será entregue ao poder público na segunda-feira

Segundo a líder de programas socioambientais da Fundação Renova, Juliana Bedoya, o tempo para que as ações sejam realizadas depende da autorização do Ibama, do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo e da Secretaria de Meio Ambiente de Minas.

“A partir do momento em que tivermos a aprovação dos órgãos ambientais sobre a metodologia e os critérios que foram desenvolvidos, nós vamos definir um plano de ações com cronograma consistente para as atividades de recuperação em cada trecho do rio”, disse.

O plano de manejo foi concluído na tarde da última segunda-feira (13) e apresenta o mapeamento de técnicas de remoção do rejeito que poderão ser usadas, como escavação, dragagem e retirada manual em locais sensíveis. O plano de manejo foi construído com a participação de cerca de 80 profissionais de 30 instituições, entre órgãos ambientais, instituições de ensino e pesquisa e consultorias especializadas.

Ouça a entrevista completa de Juliana Bedoya, da Fundação Renova, cedida ao jornalista Fábio Botacin, no programa CBN Cotidiano

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