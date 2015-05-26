Plano para melhoria da qualidade do ar no Estado pode ser aprovado nas próximas semanas

O Plano Estratégico de Qualidade do Ar (PEQAr), que deveria ter sido implementado até o final de 2014, pode ser aprovado nas próximas semanas, conforme acredita o Ministério Público Estadual. Ele tinha o prazo de 12 meses para ser elaborado após a assinatura do decreto que criou a Política Estadual de Qualidade do Ar do Espírito Santo, em dezembro de 2013. No plano estratégico haverá um plano de ações a curto, médio e longo prazo para os setores poluidores, além de expandir o monitoramento do ar no Espírito Santo.

Segundo o promotor de Justiça Marcelo Lemos, resta apenas a aprovação do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) para que o plano estratégico seja instituído, o que deve acontecer nas próximas semanas. “A gente vai caminhar para cada vez mais implementar políticas, no sentido de reduzir e controlar as partículas sedimentadas, que é o pó preto, mas ao mesmo tempo também trabalhando com o controle de qualidade do ar, que não se resume só a partículas sedimentadas, é um dos pontos”. Com o plano, será possível avançar nos estudos do “DNA do Pó”, para quantificar a poeira emitida por cada empresa, de acordo com o promotor. Duas frentes de trabalho tentam fazer esta distinção do pó preto. Uma delas está sendo desenvolvida Ufes, e há outra proposta de uma empresa particular.“O estudo faz parte da implementação do plano. O “DNA do Pó” está sendo contratado e faz parte da execução do plano. Com o plano aprovado, e ele já foi submetido ao Consema, a gente vai para a implementação, e esse estudo está dentro da implementação, e a gente vai estar acompanhando”.O promotor afirmou que também aguarda o relatório que será feito na CPI do Pó Preto, realizada pela Assembleia Legislativa, que deve terminar no final de agosto.