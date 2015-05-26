Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COMBATE AO PÓ PRETO

Plano para melhoria da qualidade do ar no Estado pode ser aprovado nas próximas semanas

Com o plano, será possível avançar nos estudos do "DNA do Pó", para quantificar a poeira emitida por cada empresa

Publicado em 25 de Maio de 2015 às 23:18

Publicado em 

25 mai 2015 às 23:18
O Plano Estratégico de Qualidade do Ar (PEQAr), que deveria ter sido implementado até o final de 2014, pode ser aprovado nas próximas semanas, conforme acredita o Ministério Público Estadual. Ele tinha o prazo de 12 meses para ser elaborado após a assinatura do decreto que criou a Política Estadual de Qualidade do Ar do Espírito Santo, em dezembro de 2013. No plano estratégico haverá um plano de ações a curto, médio e longo prazo para os setores poluidores, além de expandir o monitoramento do ar no Espírito Santo.
Plano para melhoria da qualidade do ar no Estado pode ser aprovado nas próximas semanas
Nesta segunda-feira (25) foi realizada a quinta reunião do grupo técnico do Ministério Público que acompanha o tema. Nele, há representantes das mineradoras Vale e ArcelorMittal, do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama), Detran-ES, Sindicato das Empresas de Construção Civil (Sinduscon-ES), Federação das Empresas de Transporte do Estado (Fetransportes) e prefeitura de Vitória.
Segundo o promotor de Justiça Marcelo Lemos, resta apenas a aprovação do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) para que o plano estratégico seja instituído, o que deve acontecer nas próximas semanas. “A gente vai caminhar para cada vez mais implementar políticas, no sentido de reduzir e controlar as partículas sedimentadas, que é o pó preto, mas ao mesmo tempo também trabalhando com o controle de qualidade do ar, que não se resume só a partículas sedimentadas, é um dos pontos”. Com o plano, será possível avançar nos estudos do “DNA do Pó”, para quantificar a poeira emitida por cada empresa, de acordo com o promotor. Duas frentes de trabalho tentam fazer esta distinção do pó preto. Uma delas está sendo desenvolvida Ufes, e há outra proposta de uma empresa particular.“O estudo faz parte da implementação do plano. O “DNA do Pó” está sendo contratado e faz parte da execução do plano. Com o plano aprovado, e ele já foi submetido ao Consema, a gente vai para a implementação, e esse estudo está dentro da implementação, e a gente vai estar acompanhando”.O promotor afirmou que também aguarda o relatório que será feito na CPI do Pó Preto, realizada pela Assembleia Legislativa, que deve terminar no final de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados