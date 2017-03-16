Com a longa estiagem enfrentada pelo Espírito Santo nos últimos anos, chegando a estabelecer racionamento de água na Grande Vitória e regras rígidas para uso da água na agricultura, ficou evidente a necessidade de criar ações para manejo dos mananciais capixabas. Diante disso, o Governo do Estado vai apresentar, na próxima semana, o Plano Estadual de Recursos Hídricos.

De acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o documento tem como objetivos específicos a realização do diagnóstico atual da situação dos recursos hídricos; a elaboração de cenários futuros; a elaboração de programas e projetos a serem desenvolvidos; a definição de metas a serem alcançadas; a elaboração do Plano de Comunicação e Mobilização Social para a implementação do plano; e a elaboração de critérios e indicadores de monitoramento das ações.

Your browser does not support the audio element. Plano Estadual de Recursos Hídricos será anunciado na semana que vem

O Plano é composto por um conjunto de acordos sociais e políticos e conta com a participação dos usuários de água, da sociedade organizada e do poder público. A elaboração do Plano é coordenada pela Agerh, com apoio técnico de um consórcio formado por uma empresa japonesa e por uma brasileira.

Ação do MP

A apresentação de ações como essa é uma demanda da Promotoria de Justiça de Vila Velha. Os promotores Gustavo Senna e Nilcia Sampaio propuseram uma ação, em maio de 2016, pedindo que o governo do Estado apresentasse um plano de recursos hídricos para a Bacia do Rio Jucu. De acordo com o promotor Gustavo Senna, o Plano Estadual contempla esse pedido.

Segundo o promotor, a apresentação do Plano Estadual de Recursos pode significar o início de um entendimento entre as partes. No entanto, ele ressalta que há outros pedidos na ação que também devem ser cumpridos, como o fortalecimento dos comitês de bacias.

“O comitê é um grande ator nesse processo que abrange diversas iniciativas, desde reflorestamento, replantio, recuperação de mananciais até outras questões, como a educação ambiental, envolvendo proprietários de terras ao longo das bacias. Então, o comitê tem papel fundamental”, disse.