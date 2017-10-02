Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MOBILIDADE URBANA

Plano Diretor Municipal de Vila Velha deve priorizar ciclovias

Na área da Mobilidade Urbana, grande parte das pessoas que opinaram pediram mais investimentos em ciclovia

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 20:37

Publicado em 

02 out 2017 às 20:37
O texto do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha será levado a consulta pública entre os dias 10 de outubro e 7 de novembro. Foram 335 propostas enviadas pelos moradores da cidade que opinaram sobre as prioridades para o crescimento ordenado da cidade. Na área da Mobilidade Urbana, grande parte das pessoas que opinaram pediram mais investimentos em ciclovia.
Plano Diretor Municipal de Vila Velha deve priorizar ciclovias
Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (SEMSU), Antônio Marcus Machado, o município entende que é preciso priorizar o transporte público e os mais sustentáveis, como a bicicleta, em detrimento dos carros. A administração toma como exemplos cidades mundialmente conhecidas pela boa mobilidade urbana, de acordo com o secretário.
“Copenhague é uma cidade com 400 km de ciclovia. Vila Velha tem em torno de 40 km. Então, essa é uma cidade que é referência para a gente. Dijon, na França, é uma outra, que tem 250 km. Essas são as cidades modernas, que são feitas para as pessoas, não mais para os carros.”
Ainda segundo Antônio Marcus Machado, é preciso pensar em uma nova maneira de se viver na cidade para oferecer mais qualidade de vida para a população. “Aqueles conceitos de se morar longe de onde se trabalha, de onde se diverte, isso tem que ser superado. Nós temos que prestigiar os centros urbanos fazendo com que a pessoa se desloque menos e consiga morar, trabalhar e se divertir em lugares muito próximos.
Nesta segunda-feira (2), Vila Velha também começou a discutir com sociedade o Plano de Mobilidade do município. A partir do documento, serão criadas diretrizes para questões como sinalização de ruas, atuação da Guarda Municipal e prioridades de investimentos em modais de transporte.
O Plano de Mobilidade deve ser apresentado em fevereiro de 2018. A expectativa é visitar 10 mil residências para saber como a população se locomove, em quais horários, quanto tempo fica fora de casa, entre outras questões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados