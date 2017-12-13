Maquete - Projeto do Centro de Convenções e Eventos de Vitória que será realizado no aeroporto - Editoria: Economia - Foto: Divulgação - Jornal A Gazeta Crédito: Divulgação

Depois de quatro anos, o projeto de construção do Centro de Eventos de Vitória, com capacidade para 15 mil pessoas, será retomado. O novo Centro de Convenções da capital será erguido no Sítio Aeroportuário de Vitória, entre a praia de Camburi e o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória. O projeto foi incluído como prioritário no Plano Diretor de Turismo do município (PDTur) 2017/2025, que será lançado nesta quinta-feira (14).

Em 2013, a prefeitura, em parceria com o governo do Estado, chegou a lançar o edital de licitação para execução das obras, mas o projeto não teve sequência. Agora, dos 33 projetos que compõem o PDTur, 10 foram selecionados como prioritários, com destaque para o Centro de Eventos de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Plano de turismo prevê centro de eventos no Aeroporto de Vitória

De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, atualmente, a cidade deixa de receber grandes eventos por falta de um local adequado. Agora, os esforços estarão concentrados para que o projeto saia do papel.

“Com toda força do trade turístico, vamos buscar novos elementos para esse novo Centro de Convenções, que pode ser através de uma concessão da Infraero, pode continuar sendo com o governo do Estado e pode ser com a iniciativa privada. O que o plano mostra é que esse projeto é prioritário e muito importante para a cidade”, contou.

O presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, Valdeir Nunes, destacou que o Espírito Santo está atrasado com relação aos demais estados do Sudeste, pois não há um local adequado para a realização de grandes eventos. Nunes destaca que o empreendimento vai aquecer a economia de todo o Estado. “O turista vem para Vitória a negócio, para o centro de convenções e acaba vindo para as montanhas para o descanso”, disse.

O Centro de Eventos terá uma área total de 42 mil metros quadrados e será construído em um terreno de 100 mil metros. O empreendimento prevê espaços multifuncionais para congressos, feiras, convenções, shows, eventos de cunho econômico, social, esportivo e cultural e recepções de diversos tipos e tamanhos.