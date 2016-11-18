Plano de demissão da Samarco amplia benefícios a ex-funcionários

Sindicatos de trabalhadores e Samarco entraram em conciliação após audiência pública realizada na Vara do Trabalho de Ouro Preto, em Minas Gerais, para ampliação dos benefícios oferecidos no Programa de Demissão Voluntária (PDV). Isso é resultado de um acordo firmado pela empresa e pelos sindicatos trabalhistas de Minas Gerais e do Espírito Santo, em junho deste ano, para promover desligamentos na Samarco.

Com o novo compromisso assinado, a empresa garante que não haverá dispensa de empregados em massa até março de 2017. O acordo anterior previa que, caso os trabalhadores que aderiram ao PDV resolvessem processar a Samarco na Justiça do Trabalho, o valor recebido por meio do Programa de Demissão Voluntária seria descontado no caso de o empregado vencer a ação. Essa cláusula foi removida no novo pacto.

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Além disso, a Samarco também vai adicionar ao pacote de indenização a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de 2015, inclusive para os funcionários que já deixaram a empresa. Esse valor não foi pago no ano passado, mesmo que a empresa tenha operado até novembro, quando houve o rompimento da barragem de Fundão. O pagamento será feito em duas parcelas: a primeira até 31 de janeiro de 2017 e a segunda até 31 de março de 2017.

O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES), Max Célio de Carvalho, afirma que o PDV foi um acordo feito em um momento atípico, com a paralisação das atividades da empresa e um grande temor de perda de emprego por parte dos trabalhadores.

“Sem a previsão de retorno, o trabalhador já faz um exercício vislumbrando a possibilidade de ficar desempregado. Lógico que a empresa, no diálogo com os empregados, colocou essa pressão, sim. Além disso, os trabalhadores pressionaram os sindicatos. Então, não era um ambiente normal de negociação”, disse.

Ação pedia anulação do PDV

A audiência que definiu novos parâmetros para o PDV foi motivada por uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, que pedia a anulação do Programa de Demissão Voluntária. Com o novo acordo, firmado na última quinta-feira (17), em Ouro Preto, a ação deixa de existir.

Além do que foi acordado a respeito do PDV, a Samarco informou que também assumiu o compromisso de reunir-se com as entidades sindicais para negociar as possíveis soluções para a preservação dos empregados no ano de 2017.

Mais de 900 aderiram ao PDV

De acordo com a mineradora, o PDV teve a adesão de 924 empregados, sendo 455 no Espírito Santo e 469 em Minas Gerais. Já o Programa de Demissão Involuntária abrangeu 153 empregados, dos quais 113 em Minas Gerais e 40 no Espírito Santo.