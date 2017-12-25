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ANO NOVO, CONTA NOVA

Planeje os gastos do novo ano sem perder as confraternizações

É essencial fazer um planejamento de mais longo prazo, para além das festas de Natal e Ano Novo

Publicado em 25 de Dezembro de 2017 às 13:08

Publicado em 

25 dez 2017 às 13:08
Contas, impostos. Crédito: Divulgação
O momento é de confraternização e de aproveitar as festas de fim de ano. No entanto, é preciso ficar atento com as despesas que aparecem com a chegada de 2018, como IPTU, IPVA e gastos com escola dos filhos. Para conseguir pagar tudo isso, os economistas alertam que é muito importante já se planejar.
O primeiro passo é colocar tudo na ponta do lápis: o que entra e o que vai sair de dinheiro. Segundo o economista Mário Vasconcelos, ter controle do orçamento familiar é essencial para conseguir pagar essas contas.
Planeje os gastos do novo ano sem perder as confraternizações
“Isso deve ser uma prática: fazer o orçamento, relacionar as despesas fixas que ocorrem todos os meses, como prestações, aluguel, alimentação. Então, essas contas precisam estar relacionadas para que se possa fazer a previsão das despesas do início do ano com mais exatidão", disse.
O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, Ricardo Paixão, também afirma que o planejamento é muito importante. A dica dele é aproveitar o que restou do 13° salário para pagar despesas como impostos e gastos com escolas que consomem grande parte dos recursos das famílias no início de cada ano.
“Primeiro, com o 13º, é preciso priorizar o pagamento de dívidas se a pessoa estiver endividada. Depois disso, fazer uma reserva para as demandas que são crescentes, principalmente no início do ano. Além disso, fazer as coisas com moderação, com diálogo entre os membros familiares”, disse.
Se o orçamento está apertado, Ricardo Paixão aconselha que o momento não é de comprar presentes caros e de fazer viagens de fim de ano não planejadas. No caso dessas pessoas, ele diz que é essencial fazer um planejamento de mais longo prazo.
Para aqueles que estão em situação ainda mais delicada e não vão conseguir pagar essas despesas, Ricardo Paixão diz que é preciso priorizar as contas mais importantes, como água e energia, e tentar negociar o que for possível. Além disso, ele aconselha que as pessoas tentem aumentar a renda fazendo alguma atividade extra.

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