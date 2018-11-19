Planejamento estratégico permite que empreendedor amplie negócios

Clerton Calves investiu no negócio de plano funerário para pets. Há seis meses no mercado, a empresa já conta com 400 animais assistidos Crédito: Arquivo Pessoal

Um estudo de mercado detalhado possibilitou que uma empresa que já prestava serviço de funerária ampliasse o atendimento para um outro tipo de público: os animais de estimação. De acordo com o CEO de Marketing da empresa, Clerton Calves, além de querer proteger os entes queridos como avós, pais e netos, as famílias também buscavam incluir nos planos funerários os seus animais de estimação.

"Era interessante quando você chegava na residência de uma família e queria fazer o registro das pessoas, da composição familiar e se surpreendia em querer colocar o nome como Cocada, como Scooby, como Pipoca, Estopinha, você questionava ‘mas vocês têm filhos com esse nome?' e respondiam 'sim, são meus filhos de quatro patas. Por quê? Não posso colocar ele no plano?”, comentou Clerton.

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O planejamento que viabilizou o negócio teve início há cerca de cinco anos e apontou um alto índice de condomínios na Grande Vitória com moradores que contavam com animais de estimação em casa. Clerton informou que cerca de 30% das famílias possuem pelo menos um pet. Segundo ele, antigamente, era comum enterrar os animais no quintal de casa, mas nos dias atuais, as pessoas que moram em apartamentos precisam buscar uma alternativa. Foi para atender essa nova necessidade que o plano funerário para pets foi criado.

“Isso de uma certa forma fez despertar entre os profissionais de marketing do segmento funeral que havia demanda sim para o serviço. Para se ter um atendimento nos mesmos ritos, mesmos moldes, com as mesmas assistências e benefícios dos humanos para os animais de estimação. Foi daí que nós descobrimos, analisamos e estudamos o mercado de Vitória, Vila Velha e Serra e identificamos um excelente potencial para a instalação da primeira funerária pet do brasil”, explicou.

De acordo com o economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia no Espírito Santo, Eduardo Araújo, é a partir de um plano estratégico que o empreendedor vai perceber qual negócio será mais rentável.

“É um estudo para cada negócio. Primeiro qual é a ideia? Quer começar uma padaria? Então faz um plano de negócio para uma padaria. Se tem outra ideia “B”, faz um planejamento para essa alternativa. No final das contas, o empreendedor compara, faz uma avaliação do retorno que cada um desses investimentos traz e dos riscos que ele oferecem", explicou.

No caso dos planos funerários para pets, a proposta é prestar um atendimento mais humanizado. Os velórios contam com músicas, flores, cerimônias de despedidas e, no fim, a cremação. Segundo Clerton, esse é o destino mais adequado para os animais.

“Entendemos que a humanização não se trata de um modismo ou simplesmente uma tendência. É verdadeiramente uma mudança de comportamento entre os humanos e os amiguinhos de quatro patas. Na verdade, essa relação é mais amistosa e mais íntima porque o animal hoje passeia com o tutor, come com ele e divide o sofá”, comentou.

Há seis meses no mercado, a empresa já conta com mais de 400 animais assistidos pelo plano funerário. Segundo Clerton, as ações de marketing ajudam muito na divulgação do serviço. Vão desde a simples panfletagem até as ferramentas mais robustas para atrair clientes com a força da internet. “A maioria das vendas acontece por meio das ferramentas de inboud marketing. Fortemente atuamos com as redes sociais."

Por enquanto, o atendimento acontece apenas na Grande Vitória. Mas de acordo com Clerton, a empresa pretende expandir os crematórios para outros municípios do Espírito Santo. Assim, o serviço pode ser também oferecido em outras regiões.

“O crematório fica em Serra e nós podemos atender planos em toda a Região Metropolitana. Na necessidade de expansão para cidades mais distantes, nós podemos instalar novos fornos crematórios para atender essa demanda", comentou.

A expectativa para o próximo ano, segundo o economista Eduardo Araújo, é de crescimento da economia brasileira. Portanto, aqueles que têm interesse em abrir uma empresa devem ficar atentos com o plano de negócio.