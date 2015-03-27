Placas de trânsito são furtadas e confundem motoristas na Serra

Placas de sinalização estão sendo retiradas de algumas ruas do bairro Laranjeiras, na Serra, o que deixa o trânsito bastante confuso. Em algumas vias, é impossível saber o sentido correto da rua. O problema, segundo alguns moradores da região, é que os motoristas não gostaram de alterações feitas no trânsito local e, por isso, furtaram placas, principalmente as que indicavam a contramão e a proibição de virar à direita ou à esquerda em alguns cruzamentos.

Na Rua Machado de Assis, próximo à Avenida Central, uma placa que indicava a proibição de virar à direita foi retirada de um cruzamento. Com isso, motoristas seguem tranquilamente na contramão. Morador de Laranjeiras há 35 anos, o aposentado Aldemir Nunes diz que muita gente não gostou das alterações feitas no trânsito, já que agora é preciso dar muitas voltas para chegar ao destino desejado.

“O trânsito daqui foi mudado porque antes havia muito acidente, melhorou por isso. Mas, para quem mora aqui dentro, ficou difícil de sair de casa porque tem que dar muita volta. Tem gente que está arrancando as placas. Arrancam para facilitar a passagem. Como este carro aí, ele não poderia passar, mas não tem a placa mais”, disse.No caso da placa da Rua Machado de Assis, ela também chegou a ser pintada antes de retirada. Para outro morador da região, o aposentado Irineu Hees, a atitude é de responsabilidade de vândalos. “Para mim isso é vandalismo, gente que fica na bebedeira aí, acredito que não seja morador. O trânsito complicou mesmo porque o pessoal está dando muita volta”, contou.Outras ruas, como a Euclides da Cunha e Lima Barreto, também apresentam o mesmo problema. Apesar das reclamações dos moradores, a retirada das placas representam crime de vandalismo e dano ao patrimônio público. A Prefeitura da Serra informou que inicia a revisão de toda a sinalização no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, incluindo reposição de placas furtadas, no mês de abril. Destaca também que flagrantes de furto de placas de trânsito devem ser comunicados imediatamente à polícia.