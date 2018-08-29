Modelo da nova placa de identificação que será afixada nos carros oficiais dos deputados estaduais, Crédito: Divulgação

Os carros da Assembleia Legislativa do Espírito Santo terão placas especiais para identificar os veículos a serviço do órgão. Nesta quarta-feira (29), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou a instrução de serviço com numerações que vão de 001 a 031. Esses números serão colocados em placas que vão substituir as placas originais.

Your browser does not support the audio element. Placas de carros oficiais da Assembleia terão identificação especial

Em julho deste ano, o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE) determinou que a Assembleia identificasse os carros oficiais dos deputados para atender aos princípios da publicidade e da transparência e para que a população pudesse reconhecer os automóveis. Por meio de nota, o tribunal destacou a determinação e detalhou o que ficou imposto ao Legislativo.

A nota diz que a decisão cautelar de julho determinou que a Assembleia “identificasse os veículos à disposição dos parlamentares em pintura ou adesivo com letras de tamanho razoável, enquanto não houvesse autorização do Detran para o uso de placas especiais – que, segundo decisão do TCE-ES, devem ser priorizadas a partir de tal autorização.”

O Detran também foi procurado para explicar a instrução de serviço publicada no Diário Oficial e informou que “a instalação das placas de representação para substituição das placas originais é de responsabilidade da Assembleia, que deve adquiri-las em empresas credenciadas junto ao Detran-ES. As placas de representação estão associadas às placas originais dos veículos e podem ser utilizadas enquanto esses veículos estiverem à disposição do órgão”.

Carros oficiais da Assembleia Legislativa, usados para transportar os deputados estaduais, não possuem nenhum tipo de identificação Crédito: Fernando Madeira

A Assembleia Legislativa foi procurada para informar como e quando irá se adequar às exigências. No entanto, o Legislativo Estadual se limitou a responder, por meio de nota, que “está, a partir desta publicação do Detran-ES, trabalhando para cumprir a determinação do órgão.”