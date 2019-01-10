Para que seja instalado o equipamento, desde esta quarta-feira (09) as aeronaves estão usando apenas a pista antiga Crédito: Vitor Jubini

A pista nova do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, está recebendo a instalação de um segundo PAPI (Precision Approach Path Indicator), equipamento de auxílio visual ao pouso. Isso vai aumentar a capacidade de voos do aeroporto e permitir que as aeronaves cheguem na pista nova também pela região do Mestre Álvaro. O PAPI funciona como um indicador visual que cria uma "rampa" de aproximação virtual para facilitar o pouso de aeronaves de maior porte.

Para que seja instalado o equipamento, desde esta quarta-feira (09) as aeronaves estão usando apenas a pista antiga. Desde novembro, os aviões que pousam na pista nova se aproximam pelo mar de Camburi, o que virou uma atração na região.

Your browser does not support the audio element. Pista nova do Aeroporto de Vitória é fechada para receber equipamento

A previsão da Infraero é de que somente nesta sexta-feira (11) as aeronaves voltem a pousar na pista nova, mas somente na cabeceira mais próxima ao mar, que já conta com o equipamento de auxílio visual.

A chegada pela região do Mestre Álvaro ainda vai depender da homologação do segundo PAPI, que é feita pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e não tem data para acontecer. Após a homologação, as duas cabeceiras poderão receber as aeronaves.