Pior momento da arrecadação em Anchieta será após verão, diz prefeitura

O clima de incertezas e medo é predominante na cidade de Anchieta, Sul do Espírito Santo. Com a paralisação temporária das operações da Samarco, a população teme que setores como o comércio, hotéis e restaurantes sofram diretamente os impactos causados e o desemprego aumente na cidade. Após a paralisação das atividades da Samarco, os restaurantes da cidade devem registrar uma queda de aproximadamente 40% no movimento e arrecadação, de acordo com o secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Edgar Fiorin.

No entanto, o prefeito de Anchieta, Marcus Vinícius Doelinger Assad, ressaltou que a piora no setor só deve ser registrada com mais intensidade após o verão, pois a alta temporada começa em dezembro e muitos turistas devem chegar a região.

Your browser does not support the audio element. Pior momento da arrecadação em Anchieta será após verão, diz prefeituta

Proprietária de um restaurante no centro de Anchieta, Gelsineia Fernandes, conta que a maior parte de seus consumidores são trabalhadores de empresas que prestam serviço à mineradora.

Além de uma carteira fixa com pelo menos 30 clientes mensalistas, todos os dias a lotação no estabelecimento era certa. Mas, na última semana tudo mudou e a movimentação caiu para menos da metade. “Muita agonia e desespero. Ninguém sabe o que fazer é muito desespero”, contou à Rádio CBN. Sem saber como reverter o quadro, Gelsineia já pensa em demitir pelo menos três dos onze funcionários.

Hospedagens

Atualmente a cidade conta com 45 hotéis e pousadas cadastrados na prefeitura e muitos deles sobrevivem apenas com o fluxo de profissionais que permanecem na cidade à trabalho. Há mais de 20 anos, uma pousada no centro de Anchieta é o que sustenta Paulo Sérgio Bassul Zetum e a família. Durante todo o ano é o vai e vem de trabalhadores que que garante pelo menos 70% lotação das 16 suítes. “mas na semana passada já comecei a ter cancelamento de hospedagens de hospedes que viriam para fazer serviços na Samarco”, disse.