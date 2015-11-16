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Pior momento da arrecadação em Anchieta será após verão, diz prefeitura

Com a paralisação temporária das operações da Samarco, a população teme que setores como o comércio, hotéis e restaurantes sofram diretamente os impactos causados e o desemprego aumente na cidade

Publicado em 16 de Novembro de 2015 às 20:15

Publicado em 

16 nov 2015 às 20:15
O clima de incertezas e medo é predominante na cidade de Anchieta, Sul do Espírito Santo. Com a paralisação temporária das operações da Samarco, a população teme que setores como o comércio, hotéis e restaurantes sofram diretamente os impactos causados e o desemprego aumente na cidade. Após a paralisação das atividades da Samarco, os restaurantes da cidade devem registrar uma queda de aproximadamente 40% no movimento e arrecadação, de acordo com o secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Edgar Fiorin.
No entanto, o prefeito de Anchieta, Marcus Vinícius Doelinger Assad, ressaltou que a piora no setor só deve ser registrada com mais intensidade após o verão, pois a alta temporada começa em dezembro e muitos turistas devem chegar a região.
Pior momento da arrecadação em Anchieta será após verão, diz prefeituta
Proprietária de um restaurante no centro de Anchieta, Gelsineia Fernandes, conta que a maior parte de seus consumidores são trabalhadores de empresas que prestam serviço à mineradora.
Além de uma carteira fixa com pelo menos 30 clientes mensalistas, todos os dias a lotação no estabelecimento era certa. Mas, na última semana tudo mudou e a movimentação caiu para menos da metade. “Muita agonia e desespero. Ninguém sabe o que fazer é muito desespero”, contou à Rádio CBN. Sem saber como reverter o quadro, Gelsineia já pensa em demitir pelo menos três dos onze funcionários.
Hospedagens
Atualmente a cidade conta com 45 hotéis e pousadas cadastrados na prefeitura e muitos deles sobrevivem apenas com o fluxo de profissionais que permanecem na cidade à trabalho. Há mais de 20 anos, uma pousada no centro de Anchieta é o que sustenta Paulo Sérgio Bassul Zetum e a família. Durante todo o ano é o vai e vem de trabalhadores que que garante pelo menos 70% lotação das 16 suítes. “mas na semana passada já comecei a ter cancelamento de hospedagens de hospedes que viriam para fazer serviços na Samarco”, disse.
A estratégia de Zetum agora é firmar parcerias com sites de busca de hotéis na internet e fortalecer a atuação da empresa nas redes sociais para atrair público, pelo menos na alta temporada. Mesmo os hotéis que tem perfil de hóspedes predominantemente turistas, estão sendo afetados pela empresa. Telma Galffetti, proprietária de um desses estabelecimentos conta que espaços para eventos eram sempre alugados para reuniões e convenções, mas a expectativa é que pelo menos nos próximos meses não entre recursos provenientes desta natureza.

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