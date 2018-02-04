Piedade leva flores, muita cor e perfuma o Sambão do Povo

A Garota do Samba no desfile da Piedade no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fernando Madeira

Com um desfile cheio de cores, muitas flores e levantando a torcida das arquibancadas do Sambão do Povo, a Piedade foi a terceira escola a se apresentar no desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, na noite deste sábado (3).

A escola de Vitória, uma das mais tradicionais do carnaval capixaba, ganhou a avenida com o enredo batizado de “Para não dizer que não falei das flores”. Uma obra que o carnavalesco Paulo Balbino criou inspirado nas lembranças que tinha da própria mãe, falecida há 10 anos.

A comissão de frente da escola misturou o samba com o balé clássico, tendo bailarinos fantasiados de flores e um beija-flor. A escola apostou em algumas alas coreografadas. O carro abre alas teve 12 metros de comprimento e 9 metros de altura.

Para presentar o público que lotou as arquibancadas, rosas vermelhas foram distribuídas. Outros membros da escola também jogaram perfume em direção às arquibancadas. A bateria “Ritmo Forte, comandada pelo mestre Sapo, também deu show no Sambão e apostou em muitas paradinhas.

No fim, o único ponto lamentado pelo carnavalesco Paulo Balbino foi um problema com o primeiro casal de mestre sala e porta bandeira da escola, que não entrou na avenida. O carnavalesco, no entanto, não deu detalhes sobre qual problema aconteceu para a dupla não desfilar.

“A gente teve um problema, o primeiro casal não entrou. Isso me deixou um pouco desconcentrado. Eu contava com um desfile perfeito. Infelizmente, já problemas com um dos quesito. Mesmo assim, a gente sentiu uma energia imensa vindo da plateia”, avaliou o carnavalesco.