Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CARNAVAL 2018

Piedade leva flores, muita cor e perfuma o Sambão do Povo

Escola de Vitória foi a terceira a desfilar no Grupo Especial

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 01:44

Publicado em 

04 fev 2018 às 01:44
A Garota do Samba no desfile da Piedade no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fernando Madeira
Com um desfile cheio de cores, muitas flores e levantando a torcida das arquibancadas do Sambão do Povo, a Piedade foi a terceira escola a se apresentar no desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, na noite deste sábado (3).
A escola de Vitória, uma das mais tradicionais do carnaval capixaba, ganhou a avenida com o enredo batizado de “Para não dizer que não falei das flores”. Uma obra que o carnavalesco Paulo Balbino criou inspirado nas lembranças que tinha da própria mãe, falecida há 10 anos.
A comissão de frente da escola misturou o samba com o balé clássico, tendo bailarinos fantasiados de flores e um beija-flor. A escola apostou em algumas alas coreografadas. O carro abre alas teve 12 metros de comprimento e 9 metros de altura.
Para presentar o público que lotou as arquibancadas, rosas vermelhas foram distribuídas. Outros membros da escola também jogaram perfume em direção às arquibancadas. A bateria “Ritmo Forte, comandada pelo mestre Sapo, também deu show no Sambão e apostou em muitas paradinhas.
No fim, o único ponto lamentado pelo carnavalesco Paulo Balbino foi um problema com o primeiro casal de mestre sala e porta bandeira da escola, que não entrou na avenida. O carnavalesco, no entanto, não deu detalhes sobre qual problema aconteceu para a dupla não desfilar.
“A gente teve um problema, o primeiro casal não entrou. Isso me deixou um pouco desconcentrado. Eu contava com um desfile perfeito. Infelizmente, já problemas com um dos quesito. Mesmo assim, a gente sentiu uma energia imensa vindo da plateia”, avaliou o carnavalesco.
Com 22 alas, 4 carros alegóricos e mais de 1.800 componentes, a Piedade concluiu o seu desfile em 59 minutos, um minuto a menos que o tempo máximo permitido. Assim que o portão foi fechado e o cronômetro parado, o clima entre os componentes da escola foi de comemoração.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados