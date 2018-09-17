A queda de 3,8% foi revisada para -3,5%, na comparação com 2014. O PIB atingiu R$ 5,996 trilhões em 2015 Crédito: Reprodução

A projeção de crescimento do PIB do Espírito Santo para 2018 é de 1,8%, de acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves. Nesta segunda-feira (17), o instituto divulgou o resultado do PIB capixaba para o segundo trimestre deste ano, com crescimento em todas as bases de comparação. Contribuíram para esse desempenho os setores do comércio varejista ampliado, com expansão de 3,6%, e da indústria em geral, com 0,5%.

Your browser does not support the audio element. PIB capixaba vai crescer 1,8% neste ano, projeta Instituto Jones

Em relação aos três primeiros meses do ano, a economia capixaba teve um crescimento de 1,8% no segundo trimestre. O desempenho é superior ao do país, que registrou crescimento de 0,2% nessa base de comparação, afetado principalmente pela greve dos caminhoneiros.

O resultado mostra que o Estado reagiu bem aos efeitos da greve, como comentou a diretora de estudos e pesquisas do Instituto Jones, Ana Carolina Giuberti. “O comércio, por exemplo, se recuperou em junho. Então, no caso do Espírito Santo, foi algo mais pontual que no resto do Brasil”, disse.

No acumulado do ano, o comércio varejista ampliado registrou crescimento de 15%, impulsionado, principalmente, pela venda de veículos. A agropecuária também apresenta bom desempenho, com previsão de aumento de produção de culturas como café conilon (49,7%), café arábica (27,7%), cacau (36,6%) e pimenta-do-reino (49%). Por outro lado, houve retração de 5,5% da indústria geral e de 0,8% do setor de serviços durante o primeiro semestre de 2018.

De acordo com a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Gabriela Lacerda, apesar do crescimento e da projeção de expansão de 1,8% do PIB capixaba em 2018, as incertezas em relação às eleições deste ano ainda podem influenciar negativamente no resultado. “São duas coisas que vão ser influenciadas: o consumo das famílias e os investimentos. Então, esse cenário de incertezas atrapalha os dois.“