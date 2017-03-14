O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo registrou a queda mais acentuada desde 2009 no ano passado. Em 2016, houve retração de 12,2% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a economia capixaba começou a dar sinais de recuperação. No último trimestre de 2016, o PIB do Estado cresceu 1,6% na comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano.

A paralisação da Samarco segue como um dos principais fatores que levaram ao desempenho ruim no acumulado do ano passado. A Indústria Extrativa teve uma queda de 31% em relação a 2015. A seca prolongada também afetou a economia capixaba de forma aguda, com impactos sobre a Agricultura, principalmente sobre a produção de café conilon, com retração de 32,5%, e sobre o mamão, com queda de 30,4%. O PIB nominal do Estado no ano passado totalizou R$ 133,7 bilhões.

Your browser does not support the audio element. PIB capixaba tem o pior desempenho em quase uma década

De acordo com a presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Andrezza Rosalém, o crescimento de empregos no Espírito Santo não deve acontecer imediatamente. “Esse cenário do emprego, da retomada e da saída da crise deve demorar um pouco mais. Então, mesmo que o nosso PIB já comece a apresentar sinais de melhora em 2017, nós vamos continuar demorando um pouco a retomar essa questão do emprego, que é um pouco mais lenta”, analisou.

Recuperação

O PIB capixaba cresceu 1,6% quando comparados o terceiro e o quarto trimestres de 2016. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, esse resultado se deve, principalmente, à estabilidade do setor de comércio e o desempenho positivo dos setores da Indústria e de Serviços.

Segundo Andrezza Rosalém, ainda é cedo para afirmar que a reversão do cenário negativo está consolidada. No entanto, ela aponta que o resultado do PIB capixaba mostra o início de uma recuperação. “Nós não podemos afirmar que já estamos no caminho da saída da crise ou em uma tendência totalmente positiva, mas começamos a ver um cenário mais positivo no fechamento do ano de 2016”, frisou.