PIB capixaba reduz quase 15%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo recuou 14,5% no terceiro trimestre de 2016 quando comparado com o mesmo período do ano passado. A queda foi fortemente influenciada pela paralisação das atividades da Samarco e pela diminuição da produção agrícola, que foi impactada pela seca que atingiu o Estado nos últimos três anos.
No acumulado do ano, o recuo foi de 13,8% na comparação com os três primeiros trimestres de 2015. Já no confronto entre os números registrados de julho a setembro de 2016 e o período imediatamente anterior, a redução do PIB do Espírito Santo ficou em 2,6%.
PIB capixaba cai quase 15% no terceiro trimestre de 2016
O PIB nominal capixaba, no terceiro trimestre, é estimado em R$ 33,62 bilhões. Ao longo dos últimos quatro trimestres, o valor acumulado foi de R$ 133,8 bilhões, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves.
Segundo a diretora de Estudos e Pesquisas da instituição, Ana Carolina Giuberti, a partir de 2017 a queda do PIB capixaba será menos intensa porque começam a ser comparados períodos pós paralisação da Samarco. “A partir do fechamento do ano, nós não devemos ver mais essa diferença tão grande porque começaremos a comparar dois períodos após o acidente”, afirmou.
Além dos impactos da paralisação da Samarco e da queda da produção agrícola capixaba, outro fator que contribuiu para a redução do PIB do Espírito Santo foi o desempenho do Comércio Varejista e do setor de Serviços.
Dados nacionais
O desempenho da economia capixaba foi inferior aos número do Brasil. No país, o PIB diminuiu 2,9% quando comparados os terceiros trimestres de 2016 e de 2015. Além disso, a queda nacional foi de 0,8% no confronto do terceiro trimestre deste ano com os três meses imediatamente anteriores.