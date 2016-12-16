PIB capixaba reduz quase 15%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo recuou 14,5% no terceiro trimestre de 2016 quando comparado com o mesmo período do ano passado. A queda foi fortemente influenciada pela paralisação das atividades da Samarco e pela diminuição da produção agrícola, que foi impactada pela seca que atingiu o Estado nos últimos três anos.

No acumulado do ano, o recuo foi de 13,8% na comparação com os três primeiros trimestres de 2015. Já no confronto entre os números registrados de julho a setembro de 2016 e o período imediatamente anterior, a redução do PIB do Espírito Santo ficou em 2,6%.

Your browser does not support the audio element. PIB capixaba cai quase 15% no terceiro trimestre de 2016

O PIB nominal capixaba, no terceiro trimestre, é estimado em R$ 33,62 bilhões. Ao longo dos últimos quatro trimestres, o valor acumulado foi de R$ 133,8 bilhões, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves.

Segundo a diretora de Estudos e Pesquisas da instituição, Ana Carolina Giuberti, a partir de 2017 a queda do PIB capixaba será menos intensa porque começam a ser comparados períodos pós paralisação da Samarco. “A partir do fechamento do ano, nós não devemos ver mais essa diferença tão grande porque começaremos a comparar dois períodos após o acidente”, afirmou.

Além dos impactos da paralisação da Samarco e da queda da produção agrícola capixaba, outro fator que contribuiu para a redução do PIB do Espírito Santo foi o desempenho do Comércio Varejista e do setor de Serviços.

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