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A Procuradoria-Geral da República ainda não decidiu se vai recorrer da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas corpus ao ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz.

Your browser does not support the audio element. PGR ainda não decidiu se vai recorrer de decisão que soltou Gratz

Gratz estava na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, que é de regime semiaberto, e ganhou liberdade na noite desta terça-feira (26). Raimundo Benedito de Souza, o Bené, ex-tesoureiro da campanha de José Ignácio Ferreira, também foi favorecido.

A Procuradoria aguarda receber o processo de volta para tomar a decisão de recorrer ou não do habeas corpus. O órgão tem até 20 dias para decidir.

O ex-deputado foi preso em abril após ser condenado, em segunda instância, a sete anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de peculato.