A Polícia Federal identificou dois integrantes de uma quadrilha responsável por assaltar pelo menos seis agências dos Correios na Grande Vitória. Os crimes foram cometidos entre os meses de fevereiro e março e o dinheiro roubado, mais de R$ 500 mil, era usado para bancar uma vida de ostentação.

Nesta quinta-feira (23) durante "Operação Mercúrio", deflagrada pela Polícia Federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos bairros Santa Mônica, Itapoã e Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Segundo o delegado Lorenzo Espósito, Chefe da Delegacia de Repressão Contra Crimes do Patrimônio, também foram expedidos dois mandados de prisão preventiva contra os assaltantes André Ventorim Sarmento, 22 anos, que é capixaba, e Ozia Rodrigues, de Cuiabá, Mato Grosso. Como eles não foram encontrados, são considerados foragidos da Justiça.

Your browser does not support the audio element. PF procura quadrilha que bancava vida de luxo com assaltos a agências dos Correios

O delegado contou ainda que o dinheiro roubado era usado para garantir vida de luxo aos criminosos. "O capixaba, que é o líder do grupo, morava de frente para o mar de Itaparica, usava roupa de marca e só andava em carros luxuosos”, detalhou.

“Quando houve o primeiro assalto, em fevereiro, na agência dos Correios em Viana, um álbum de fotografias foi apresentado aos funcionários, que reconheceram imediatamente os dois. Depois disso, eles também foram reconhecidos por funcionários de outras cinco agências assaltadas na Grande Vitória”, explicou o delegado.

As investigações apontaram que os envolvidos chegaram a ir em algumas dessas agências antes de cometer os crimes. O delegado contou que eles entravam sempre bem vestidos e anunciavam o assalto. Um deles rendia os funcionários enquanto o outro rendia os clientes, até que o roubo fosse efetuado.

Fugas

O envolvimento de outras pessoas, que poderiam ter dado suporte nas fugas, não é descartado pela Polícia Federal. “Eles subtraiam o dinheiro e frisavam que só queriam o que era do Governo, se referindo ao banco Postal, que funciona dentro das agências dos Correios”, detalhou.