Delegado Fernando Amorim: "Não sabemos se a atuação dos servidores foi de forma corrupta ou se foi uma falha" Crédito: Rafael Silva

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta sexta-feira (22), a Operação Controle de Qualidade, que apura uma fraude de R$ 6 milhões em obras executadas com verbas federais pelo Governo do Espírito Santo. A investigação apura se servidores de três órgãos públicos estaduais participaram do esquema criminoso.

Your browser does not support the audio element. PF investiga fraudes de R$ 6 milhões em obras no Espírito Santo

De acordo com a polícia, a empresa Quality Serviços e Construções recebeu pagamentos indevidos por obras, que não foram executadas ou finalizadas no Estado nos anos de 2012 e 2013. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, na empresa, nas secretarias de Ciência e Tecnologia e de Esportes e no Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes).

Entraram na mira da operação obras das áreas de educação e saúde, como construção e reformas de creches, escolas e unidades hospitalares.

A denúncia partiu dos últimos donos da empresa, que encerrou as atividades em 2015. Eles informaram que os antigos proprietários da Quality venderam a empresa dizendo que ela tinha dinheiro a receber do Estado. Os denunciantes descobriram que esses valores já haviam sido pagos, mesmo sem a finalização das obras, como conta o chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal no Espírito Santo, Fernando Amorim. "Quando já tinham recebido os valores, transferiram essa empresa para outras pessoas, crentes que elas iriam receber pelas obras. Quando essas pessoas procuraram os órgãos públicos, descobriram que embora essas obras não tivessem sido totalmente executadas, já tinham sido totalmente pagas", explica.

A Polícia não divulgou o nome dos donos investigados, que vão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva e corrupção ativa, com penas que podem chegar a 12 anos de reclusão. O delegado chegou a pedir a prisão preventiva dos investigados, mas a Justiça não acatou. Amorim destacou, que com os documentos apreendidos, a PF vai investigar se os funcionários públicos também receberam vantagens no esquema.

A operação também contou com o apoio da Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont) e do Tribunal de Contas da União (TCU), com a participação de 44 policias federais e nove servidores da CGU.

Obras

Foram detectados indícios de pagamento por serviços não executados:

- Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho – construção da Escola Técnica Estadual em Iúna-ES;

- Instituto de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo – ampliação da Escola Ormanda Gonçalves, em Vila Velha-ES;

- Instituto de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo – construção da Escola Estadual Novo Horizonte, na Serra-ES;

- Município de Vila Velha-ES – reforma do imóvel da antiga maternidade Mãe Casemira;

- Município da Serra-ES – construção do CMEI do bairro José de Anchieta II;

- Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho – construção da Escola Técnica Estadual, em Viana-ES;

- Município da Serra-ES – construção da fundação indireta do CMEI do bairro José de Anchieta II;