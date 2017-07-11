Passaporte: atrasos podem acabar com votação no Congresso Crédito: Maudib | Thinkstock

Pelo menos dois mil passaportes deixaram de ser emitidos no Espírito Santo após a suspensão do serviço em todo o país, desde o dia 27 de junho. A informação é da Polícia Federal e o número só aumenta a cada dia, já que o atendimento, para dar entrada no documento, não foi suspenso. Os processos são abertos normalmente, porém sem prazo de quando os documentos ficarão prontos. O tempo de espera normalmente varia entre seis e 10 dias.

Your browser does not support the audio element. PF deixa de emitir 2 mil passaportes no ES desde suspensão

A suspensão acontece porque a Polícia Federal foi impedida, pelo limite colocado no orçamento da corporação neste ano. A taxa cobrada pelo passaporte é destinada a um fundo comum e, por isso, não é previsto que os valores possam custear a confecção de novos documentos. A estimativa é que sejam necessários mais R$ 102 milhões para que a emissão continue até o fim do ano e o Congresso deve votar um projeto nesta quarta-feira (11) possibilitando a liberação de recursos no orçamento da PF.

O motorista Robson Fernando da Silva, de 31 anos, vai viajar para os Estados Unidos em breve. Sem data marcada, ele espera que a emissão do documento não demore tanto. “Estou ciente da situação, que não tem previsão de emissão. No fim das contas é a sociedade que paga. No caso a gente não tem pressa, mas fica muito ruim para quem tem”, acrescenta.

A delegada da Polícia Federal, Anne Vidal Moraes, explica que mesmo com a suspensão da emissão de passaportes, os atendimentos continuam, por meio de agendamento. “Não é possível dizer o prazo que o requerente vai conseguir o passaporte. O que a gente pode dizer é que, por causa da demanda reprimida, desde o dia 27, existe uma demora maior. Então o prazo de dez dias hoje é inestimável. A gente espera que a regularização saia o mais rápido o possível”, explica.