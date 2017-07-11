Pelo menos dois mil passaportes deixaram de ser emitidos no Espírito Santo após a suspensão do serviço em todo o país, desde o dia 27 de junho. A informação é da Polícia Federal e o número só aumenta a cada dia, já que o atendimento, para dar entrada no documento, não foi suspenso. Os processos são abertos normalmente, porém sem prazo de quando os documentos ficarão prontos. O tempo de espera normalmente varia entre seis e 10 dias.
PF deixa de emitir 2 mil passaportes no ES desde suspensão
A suspensão acontece porque a Polícia Federal foi impedida, pelo limite colocado no orçamento da corporação neste ano. A taxa cobrada pelo passaporte é destinada a um fundo comum e, por isso, não é previsto que os valores possam custear a confecção de novos documentos. A estimativa é que sejam necessários mais R$ 102 milhões para que a emissão continue até o fim do ano e o Congresso deve votar um projeto nesta quarta-feira (11) possibilitando a liberação de recursos no orçamento da PF.
O motorista Robson Fernando da Silva, de 31 anos, vai viajar para os Estados Unidos em breve. Sem data marcada, ele espera que a emissão do documento não demore tanto. “Estou ciente da situação, que não tem previsão de emissão. No fim das contas é a sociedade que paga. No caso a gente não tem pressa, mas fica muito ruim para quem tem”, acrescenta.
A delegada da Polícia Federal, Anne Vidal Moraes, explica que mesmo com a suspensão da emissão de passaportes, os atendimentos continuam, por meio de agendamento. “Não é possível dizer o prazo que o requerente vai conseguir o passaporte. O que a gente pode dizer é que, por causa da demanda reprimida, desde o dia 27, existe uma demora maior. Então o prazo de dez dias hoje é inestimável. A gente espera que a regularização saia o mais rápido o possível”, explica.
O número de atendimentos em média, na unidade da Polícia Federal, em um shopping de Vila Velha, chega a 270 por dia. Mesmo com a suspensão 200 pessoas são atendidas, diariamente, no local. Em todo o Brasil já são aproximadamente 80 mil pedidos de passaporte na fila de espera. O único tipo de passaporte emitido no momento é o de emergência, porém em 14 dias só dez foram emitidos, devido a restrição colocada para situações previstas em lei, como saúde e trabalho.