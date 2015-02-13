Petroleiros fazem protesto no Espírito Santo

Integrantes do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro-ES) realizaram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (13) na plataforma de embarque da Petrobrás, localizada no Aeroporto de Vitória. O movimento foi nacional e se estendeu para outras regiões do país, coordenado pela Federação Única dos Petroleiros (FUP). Os funcionários reivindicaram mais segurança no trabalho, após a explosão na plataforma FPSO Cidade de São Mateus, a 120 km da costa de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que resultou, até o momento, na morte de cinco pessoas.Os membros do sindicato se reuniram com cerca de 100 trabalhadores de cinco plataformas operadas pela estatal, sendo elas a Cidade de Vitória, PPR1, SS57, P58 e P59, debatendo as questões referentes à segurança do trabalhador. Os funcionários da plataforma P58, após assembleia, resolveram não embarcar à trabalho na manhã desta sexta. A embarcação é a de maior produção no Estado.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, Paulo Rony, o ato é contra o descaso da empresa com as inúmeras mortes ocorridas. "A gente está querendo nesse ato marcar a posição que precisamos trabalhar o aspecto de segurança no trabalho. A gente reuniu esses trabalhadores, eles acolheram o pedido do sindicato, conversaram com a gente, trocaram ideia, trouxeram algumas demandas das plataformas. Chamamos atenção para isso, se virem algo irregular que precise ser demandado, alguma manutenção ou inspeção, passar para nós ou para Cipa, que são órgãos que tem poder de melhorar, instrumentos fortes do trabalhador", disse.Após os funcionários da P58 se negarem a embarcar e ocorrer atrasos de mais de uma hora no embarque de outras plataformas, uma reunião foi realizada entre o Sindicato dos Petroleiros no Espírito Santo e representantes da Petrobras, que foram até o local.Trabalhadores da plataforma do Norte fluminense também decidiram não embarcar nesta sexta-feira. Além disso, refinarias ligadas à estatal resolveram não mudar o turno.O Sindipetro-ES estima que ocorra uma morte por mês no setor de petróleo e gás, em acidentes com trabalhadores que atuam em plataformas, na exploração e produção em terra e em refinarias. Cerca de 15 profissionais perderam suas vidas em 2014, sendo desse total dois no Espírito Santo. Ainda há dados de que desde 1995, mais de 300 mortes ocorreram em todo país.O sindicato está acompanhando o resgate de vítimas e buscando informações sobre o acidente na plataforma da PFSO Cidade de São Mateus desde o momento da explosão na plataforma, na tarde da última quarta-feira. A entidade informou ainda que encontrou dificuldades para obter informações junto à BW Offshore.O acidente com o navio-pltaforma é o acidente mais grave da história do setor no Espírito Santo e o mais grave dos últimos 14 anos no país, deixando cinco mortos, quatro desaparecidos e 26 feridos de um total de 74 tripulantes. Procurada pela reportagem, a Petrobras não se posicionou sobre a manifestação e as acusações feitas pelos trabalhadores.