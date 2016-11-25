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Petrobras vai injetar R$ 32 bilhões no ES

Investimento será nos próximos cinco anos, de acordo com o presidente da estatal, Pedro Parente. Ele participou do 11° Encontro de Lideranças promovido pela Rede Gazeta, em Pedra Azul, em Domingos Martins

Publicado em 25 de Novembro de 2016 às 19:05

Publicado em 

25 nov 2016 às 19:05
Nos próximos cinco anos a Petrobras deve injetar pelo menos R$ 32 bilhões no Espírito Santo, incluindo investimentos e custeio. A afirmação foi feita pelo presidente da estatal, Pedro Parente, nesta sexta-feira (25), no 11° Encontro de Lideranças promovido pela Rede Gazeta, em Pedra Azul, em Domingos Martins. “A previsão de dispêndios da Petrobras no Estado no plano de negócios é maior do que era previsto anteriormente em cerca de 50%”, complementou.
Parente falou das incertezas e da fase difícil enfrentada pela empresa em decorrência dos casos de corrupção envolvendo a estatal e da instabilidade política e econômica do país, mas se mostrou otimista em relação aos próximos anos.
Petrobras vai injetar 32 bilhões de reais no ES
“É importante que as pessoas entendam que as metas previstas anteriormente para empresas foram elevadas e os compromissos da Petrobras foram feitos tendo como base essas metas, com isso uma série de obras foram contratadas, a gente gastou muito dinheiro com essas obras, que não produzem qualquer resultado. Ficamos com a dívida, temos que pagar, e, por isso, é necessário o ajuste que estamos fazendo”, justificou.
O presidente da estatal não especificou quais serão os investimentos serão feitos no Estado, mas adiantou que o foco estará na exploração de óleo e gás. Sobre os campos em terra, que existem no Norte do Estado, Parente ressaltou que a ideia é colocá-los a venda, visto que não há recursos em caixa para mantê-los.
“Portanto ao fazer esses desinvestimentos estaremos atraindo investidores, empresários e empreendedores, inclusive locais, que colocarão recursos onde não investimos e contratando com fornecedores locais”, declarou.
O Encontro de Lideranças, promovido pela Rede Gazeta, reúne empresários, executivos e autoridades para discutir os rumos da política e economia no Espírito Santo e no país.

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