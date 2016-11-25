Petrobras vai injetar R$ 32 bilhões no ES

Nos próximos cinco anos a Petrobras deve injetar pelo menos R$ 32 bilhões no Espírito Santo, incluindo investimentos e custeio. A afirmação foi feita pelo presidente da estatal, Pedro Parente, nesta sexta-feira (25), no 11° Encontro de Lideranças promovido pela Rede Gazeta, em Pedra Azul, em Domingos Martins. “A previsão de dispêndios da Petrobras no Estado no plano de negócios é maior do que era previsto anteriormente em cerca de 50%”, complementou.

Parente falou das incertezas e da fase difícil enfrentada pela empresa em decorrência dos casos de corrupção envolvendo a estatal e da instabilidade política e econômica do país, mas se mostrou otimista em relação aos próximos anos.

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“É importante que as pessoas entendam que as metas previstas anteriormente para empresas foram elevadas e os compromissos da Petrobras foram feitos tendo como base essas metas, com isso uma série de obras foram contratadas, a gente gastou muito dinheiro com essas obras, que não produzem qualquer resultado. Ficamos com a dívida, temos que pagar, e, por isso, é necessário o ajuste que estamos fazendo”, justificou.

O presidente da estatal não especificou quais serão os investimentos serão feitos no Estado, mas adiantou que o foco estará na exploração de óleo e gás. Sobre os campos em terra, que existem no Norte do Estado, Parente ressaltou que a ideia é colocá-los a venda, visto que não há recursos em caixa para mantê-los.

“Portanto ao fazer esses desinvestimentos estaremos atraindo investidores, empresários e empreendedores, inclusive locais, que colocarão recursos onde não investimos e contratando com fornecedores locais”, declarou.