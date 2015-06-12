Petrobras admite erros que resultaram em explosão de navio-plataforma

A Petrobras admitiu, por meio de nota divulgada na noite desta quinta-feira (11), que os principais fatores para a explosão do navio-plataforma no Espírito Santo, em fevereiro deste ano, foram o descumprimento de procedimentos operacionais para bombeio de fluidos, a instalação de um equipamento em tubulação sem a devida especificação técnica e o descumprimento de procedimentos de segurança na embarcação. O relatório que aponta quais foram as falhas que culminaram no acidente do navio foi antecipado em reportagem publicada pelo jornal A Gazeta. A nota da estatal diz ainda que o relatório com as causas do acidente foi encaminhado às autoridades competentes como a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Polícia Federal e a Polícia Civil. A embarcação explodiu em fevereiro deste ano e estava com 74 pessoas. Nove delas morreram e 26 ficaram feridas. As conclusões do relatório também estão sendo divulgadas internamente pela Petrobras para a sua força de trabalho atuante na exploração e produção e, pelo grupo BW Offshore - responsável pela operação do navio. A BW comunicou que já iniciou os procedimentos para colaborar com as autoridades e que presta assistência às famílias das vítimas da tragédia. O episódio é considerado ao acidente mais grave do Brasil, na área de exploração de petróleo, dos últimos 14 anos.