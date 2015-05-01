Durante a manifestação dos trabalhadores neste 1º de maio, em Vitória, o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser (PT), afirmou que é prematuro falar em eleições municipais. Ele também ressaltou que está à disposição para dar esclarecimentos sobre as licenças para a construção do prédio da sede da Petrobras, na capital, quando era prefeito de Vitória.Além de Coser, o deputado federal Gilvado Vieira e o deputado estadual José Carlos Nunes, ambos do PT, também participaram da manifestação do Dia do Trabalho.

Your browser does not support the audio element. Petistas presentes em manifestação dizem que não é hora de pensar em eleição municipal

Para Coser, ainda não é momento de colocar o nome na disputa à Prefeitura de Vitória. “Estou centrado no meu trabalho na secretaria, que tem muitos desafios. Não estou com olhar para isso. Acho um equívoco conversar isso agora. O Brasil já tem eleição de dois em dois anos, falar de eleição no ano que não tem é um atraso”, disse.

O ex-prefeito de Vitória também ressaltou que não há irregularidades na liberação para a construção do prédio da Petrobras, na Reta da Penha. A Câmara de Vitória estuda criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o caso. Na prefeitura de Vitória já foi instaurada uma auditoria interna no processo de concessão das licenças necessárias para a construção da sede administrativa da Petrobras.

Em Brasília, a deputada federal Eliziane Gama (PPS/MA), integrante da CPI da Petrobras da Câmara, admitiu que também pode convidar o ex-prefeito de Vitoria e atual secretário do governo Paulo Hartung (PMDB), João Coser (PT), a prestar esclarecimentos sobre a construção da sede da Petrobras na capital, em 2007, quando ele era o prefeito.

"Tudo está na prefeitura, os dados são públicos, não necessita de nenhuma busca por isso. Mas, se me solicitarem, darei esclarecimentos. Tenho certeza que as licenças estão dentro da legalidade”, contou.

Em pesquisa do Instituto Futura, divulgada esta semana pela Rede Gazeta, na série Avaliação da Gestão, o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Velozzo Lucas (PSDB) tem 26,8% das intenções estimuladas de voto, seguido pelo atual prefeito, Luciano Rezende (PPS), com 20%. Em terceiro lugar aparece João Coser (PT), com 14,8%, e depois o deputado federal Lelo Coimbra (PMDB) com 6,5%.