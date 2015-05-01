Durante a manifestação dos trabalhadores neste 1º de maio, em Vitória, o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser (PT), afirmou que é prematuro falar em eleições municipais. Ele também ressaltou que está à disposição para dar esclarecimentos sobre as licenças para a construção do prédio da sede da Petrobras, na capital, quando era prefeito de Vitória.Além de Coser, o deputado federal Gilvado Vieira e o deputado estadual José Carlos Nunes, ambos do PT, também participaram da manifestação do Dia do Trabalho.
Petistas presentes em manifestação dizem que não é hora de pensar em eleição municipal
Para Coser, ainda não é momento de colocar o nome na disputa à Prefeitura de Vitória. “Estou centrado no meu trabalho na secretaria, que tem muitos desafios. Não estou com olhar para isso. Acho um equívoco conversar isso agora. O Brasil já tem eleição de dois em dois anos, falar de eleição no ano que não tem é um atraso”, disse.
O ex-prefeito de Vitória também ressaltou que não há irregularidades na liberação para a construção do prédio da Petrobras, na Reta da Penha. A Câmara de Vitória estuda criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o caso. Na prefeitura de Vitória já foi instaurada uma auditoria interna no processo de concessão das licenças necessárias para a construção da sede administrativa da Petrobras.
Em Brasília, a deputada federal Eliziane Gama (PPS/MA), integrante da CPI da Petrobras da Câmara, admitiu que também pode convidar o ex-prefeito de Vitoria e atual secretário do governo Paulo Hartung (PMDB), João Coser (PT), a prestar esclarecimentos sobre a construção da sede da Petrobras na capital, em 2007, quando ele era o prefeito.
"Tudo está na prefeitura, os dados são públicos, não necessita de nenhuma busca por isso. Mas, se me solicitarem, darei esclarecimentos. Tenho certeza que as licenças estão dentro da legalidade”, contou.
Em pesquisa do Instituto Futura, divulgada esta semana pela Rede Gazeta, na série Avaliação da Gestão, o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Velozzo Lucas (PSDB) tem 26,8% das intenções estimuladas de voto, seguido pelo atual prefeito, Luciano Rezende (PPS), com 20%. Em terceiro lugar aparece João Coser (PT), com 14,8%, e depois o deputado federal Lelo Coimbra (PMDB) com 6,5%.
Se Coser evitou falar em eleições municipais, o deputado federal Givaldo Vieira (PT) disse que se o partido solicitar, fica à disposição para disputar a Prefeitura da Serra. “As discussões são muito iniciais ainda e apontam ainda para as diretrizes. É importante que o PT dispute a capital e coloque nomes nas grandes cidades. Não estou pensando em disputar, mas se o partido precisar de mim, estou à disposição”, afirmou.Outro petista cotado para disputar a prefeitura de um grande município capixaba é o deputado estadual Nunes, em Vila Velha. Ele também era nome certo para assumir uma nova secretaria estadual a ser criada, mas que ainda não saiu do papel.“O governador tinha falado com a gente que tinha intenção de criar a Secretaria do Trabalho. Mas, acredito que, por essa crise econômica, ele deve ter refletido melhor e não vai criar essa secretaria agora. E não quero interromper meu mandato de deputado para disputar a prefeitura, até porque recebi voto do estado todo”, explicou.Os petistas na manifestação também afirmaram que a presença no evento reforça as raízes do partido de apoiar a classe trabalhadora.