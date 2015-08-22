Uma carga de trabalho pesada pode ser determinante para que uma pessoa infarte. É o que aponta um estudo desenvolvido pela revista The Lancet. Os dados mostram que quem trabalha mais de 55 horas semanais, tem 33% a mais de riscos de infartar em relação a quem trabalha entre 35 e 40 horas. Pessoas com jornada de trabalho entre 41 e 48 horas apresentaram risco de 10%, enquanto os que trabalhavam entre 49 e 54 horas, 27%.

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores estudaram 529 mil homens e mulheres durante sete anos e dois meses. Eles perceberam ainda que o risco de infarte permanecia o mesmo quando se retirava o consumo de cigarro, álcool, considerados fatores de risco. A pesquisa apontou ainda que uma semana longa de trabalho pode acarretar no aumento no risco de doenças cardíacas em 13%.

Your browser does not support the audio element. Pessoas que trabalham mais de 55 horas por semana correm mais riscos de infarte

Quem já sentiu na pele essa situação é o aposentado Humberto Luchi Nascimento, 49 anos. Ele foi vítima de infarto há dez anos, por duas vezes, em um curto espaço de tempo. Segundo Humberto, como professor, servidor público e contador sua rotina de trabalho era agitada e o levava à péssimos hábitos de vida: trabalhava em média 11 horas por dia e fumava três maços de cigarro diariamente.

"Fumava muito, vivia muito estressado, nervoso. Estava sempre angustiado. O fator hereditário foi determinante, segundo os médicos, além dos meus hábitos de vida, como o sedentarismo", recordou.

Após duas cirurgias cardíacas, Humberto foi aposentado, já que os médicos acreditavam que ele não tinha condições de retornar ao trabalho. O susto fez com que ele, que possui histórico familiar, mudasse de vida. O primeiro passo foi largar o cigarro. Os seguintes mudar alimentação e praticar exercícios físicos.

Essas são dicas valiosas dadas por especialistas, como o cardiologista Shariff Moysés, que aponta ainda que pessoas acima dos 35 anos devem realizar um check up anual. Mas, na análise do médico, o problema não está na jornada de trabalho em si, e sim no estresse cotidiano. "Na minha opinião, o trabalho não faz mal a ninguém. O que faz mal é raiva e ódio que a gente tem no trabalho. Se você trabalha 14 horas por dia, mas não tem aborrecimento ou estresse, não tem problema nenhum", explicou.