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FALTA DE ÁGUA

Pessoas doentes podem solicitar abastecimento de água à Cesan

Um incêndio em uma estação de bombeamento, em Vila Velha, deixará cerca um milhão de pessoas sem água, na Grande Vitória (24)

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 13:15

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

24 out 2018 às 13:15
Incêndio em subestação da Cesan Crédito: Eduardo Dias
O diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues, afirmou que o incêndio do transformador de uma estação de bombeamento, do bairro em Cobilândia, Vila Velha, pode deixar aproximadamente um milhão de moradores da Grande Vitória sem água. O representante da Cesan explicou que o problema afeta bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e parte da ilha de Vitória. A região continental da Capital não será prejudicada.
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O incêndio aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (24), originado por um curto-circuito, e provocou a queima de um transformador. Ao longo da manhã desta quarta, cerca de 30 funcionários da Cesan estavam trabalhando no local, pra tentar solucionar o problema. A expectativa é para que um novo transformador seja instalado ainda nesta quarta-feira. Após isso, o abastecimento deve ser normalizado em um prazo de até 24 horas.
Pessoas doentes podem solicitar abastecimento de água à Cesan
O diretor da Cesan afirmou que a companhia de saneamento utilizará os carros pipas para garantir que não falte água em hospitais e escolas da Grande Vitória. Ele também afirma que, em casos específicos, algumas pessoas podem solicitar o abastecimento de água com caminhão-pipa.
"Nós temos carros-pipa atendendo aos casos emergências e prioritários, como hospitais, escolas e creches. Se você tem na sua residência uma pessoa doente, precisando de água, entre em contato com o nosso telefone 115, que a gente prioriza o abastecimento com carro-pipa", disse o diretor da Cesan.
Durante a manhã desta quarta-feira, moradores do bairro São Pedro, em Vitória, chegaram a protestar pela falta de água na região. A Cesan solicita que a população das regiões afetadas economize água, evitando a lavagem de carros, calçadas e o enchimento de piscinas.

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