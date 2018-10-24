O diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues, afirmou que o incêndio do transformador de uma estação de bombeamento, do bairro em Cobilândia, Vila Velha, pode deixar aproximadamente um milhão de moradores da Grande Vitória sem água. O representante da Cesan explicou que o problema afeta bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e parte da ilha de Vitória. A região continental da Capital não será prejudicada.
O incêndio aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (24), originado por um curto-circuito, e provocou a queima de um transformador. Ao longo da manhã desta quarta, cerca de 30 funcionários da Cesan estavam trabalhando no local, pra tentar solucionar o problema. A expectativa é para que um novo transformador seja instalado ainda nesta quarta-feira. Após isso, o abastecimento deve ser normalizado em um prazo de até 24 horas.
Pessoas doentes podem solicitar abastecimento de água à Cesan
O diretor da Cesan afirmou que a companhia de saneamento utilizará os carros pipas para garantir que não falte água em hospitais e escolas da Grande Vitória. Ele também afirma que, em casos específicos, algumas pessoas podem solicitar o abastecimento de água com caminhão-pipa.
"Nós temos carros-pipa atendendo aos casos emergências e prioritários, como hospitais, escolas e creches. Se você tem na sua residência uma pessoa doente, precisando de água, entre em contato com o nosso telefone 115, que a gente prioriza o abastecimento com carro-pipa", disse o diretor da Cesan.
Durante a manhã desta quarta-feira, moradores do bairro São Pedro, em Vitória, chegaram a protestar pela falta de água na região. A Cesan solicita que a população das regiões afetadas economize água, evitando a lavagem de carros, calçadas e o enchimento de piscinas.