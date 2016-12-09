Pessoas com deficiência têm assistência para tomar banho de praia em Vila Velha

Com o verão chegando, a ida à praia pode parecer algo comum para quem mora na Grande Vitória, com várias praias próximas. Porém para quem é cadeirante e deficiente físico, a falta de mobilidade acaba prejudicando. Em Vila Velha, no entanto, turistas e frequentadores da Praia da Costa têm o auxílio de um projeto que ajuda pessoas com essas dificuldades.

O "Praia Legal" funciona diariamente, de 8 às 17 horas, próximo à Curva da Sereia. O aposentado João Carlos Mazzini, de 63 anos, teve um AVC e, por isso, não consegue andar sozinho e consequentemente é difícil ir à praia. Agora, no entanto, ele frequenta a Praia da Costa todo fim de semana. “Ajuda no lazer e na saúde também. Dá mais mobilidade, eu faço treinamento. Para mim é difícil andar na areia da praia, ainda mais com essa inclinação que tem aí”, ressalta.

Your browser does not support the audio element. Deficientes têm assistência para tomar banho de praia em Vila Velha

O irmão da aposentada Ana Maria da Silva, de 61 anos, José Dias, de 80 anos, participa toda sexta-feira do projeto. Ela explica que o banho ajuda no fortalecimento da saúde dele. “Os instrutores tem um preparo especial com eles na praia e não dão mole. Colocam eles para exercitar”, disse.

A assistente social do Projeto Praia Legal, Alexandra Nunes, acrescenta que o projeto é voltado para o lazer, mas acaba influenciando na saúde dos participantes. “O principal objetivo do projeto é possibilitar o lazer e proporciona um espaço de convivência. Isso automaticamente influencia na saúde e na qualidade de vida”, explica.

A partir de janeiro, deficientes físicos também poderão praticar stand-up paddle. Segundo a prefeitura, ainda não há previsão de quando deve começar a funcionar.

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