Pessoas com deficiência têm assistência para tomar banho de praia em Vila Velha

Com o verão chegando, a ida à praia pode parecer algo comum para quem mora na Grande Vitória, com várias praias próximas. Porém para quem é cadeirante e deficiente físico, a falta de mobilidade acaba prejudicando. Em Vila Velha, no entanto, turistas e frequentadores da Praia da Costa têm o auxílio de um projeto que ajuda pessoas com essas dificuldades.
O "Praia Legal" funciona diariamente, de 8 às 17 horas, próximo à Curva da Sereia. O aposentado João Carlos Mazzini, de 63 anos, teve um AVC e, por isso, não consegue andar sozinho e consequentemente é difícil ir à praia. Agora, no entanto, ele frequenta a Praia da Costa todo fim de semana. “Ajuda no lazer e na saúde também. Dá mais mobilidade, eu faço treinamento. Para mim é difícil andar na areia da praia, ainda mais com essa inclinação que tem aí”, ressalta.
Deficientes têm assistência para tomar banho de praia em Vila Velha
O irmão da aposentada Ana Maria da Silva, de 61 anos, José Dias, de 80 anos, participa toda sexta-feira do projeto. Ela explica que o banho ajuda no fortalecimento da saúde dele. “Os instrutores tem um preparo especial com eles na praia e não dão mole. Colocam eles para exercitar”, disse.
A assistente social do Projeto Praia Legal, Alexandra Nunes, acrescenta que o projeto é voltado para o lazer, mas acaba influenciando na saúde dos participantes. “O principal objetivo do projeto é possibilitar o lazer e proporciona um espaço de convivência. Isso automaticamente influencia na saúde e na qualidade de vida”, explica.
A partir de janeiro, deficientes físicos também poderão praticar stand-up paddle. Segundo a prefeitura, ainda não há previsão de quando deve começar a funcionar.
Balneabilidade
Apesar do projeto, cadeirantes e outros banhistas de Vila Velha ainda não sabem se as águas das praias do município estão limpas. Há sete meses a prefeitura não faz testes de balneabilidade na orla. A administração diz que está à procura de uma empresa para terceirizar as análises, mas no último processo seletivo não apareceram interessados.