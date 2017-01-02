Pesquisas e inovações rurais ajudam produtores a enfrentar as secas

Variedades de café resistentes à seca, pastagens sombreadas, sistemas agroecológicos. O que existe hoje em pesquisa, tecnologia e inovação que podem ajudar o produtor rural a enfrentar as mudanças climáticas? As futuras crises hídricas? Na fazenda experimental do Incaper de Cachoeiro os pesquisadores desenvolvem clones de conilon que resistem melhor à falta d'água. Segundo o coordenador do programa de cafeicultura do Estado, Romário Ferrão, os estudos foram intensificados durante a última seca prolongada.

"Nós aproveitamos a seca desses três últimos anos, trabalhando num banco de dados, aplicamos uma seleção mais forte e, dos dois mil materiais genéticos avaliados no passado, nós selecionamos 14 melhores, que toleram mais a seca. E estamos estamos na fase de pré lançamento de uma nova variedade de uma nova variedade clonal de café conilon que tolere um pouco mais a seca para o Estado do Espírito Santo".

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Experimentos também estão sendo feitos com o café arábica. Na fazenda do Incaper de Venda Nova do Imigrante, a pesquisadora Maria Amélia Ferrão trabalha há 20 anos no desenvolvimento da primeira variedade de café arábica originalmente capixaba. Ela explica que o material desenvolvido aqui no estado vai se adaptar melhor às nossas condições de solo e clima. Maria Amélia destaca ainda que, com as constantes mudanças climáticas, as pesquisas de melhoramento genético precisam sempre evoluir.

"É importante ressaltar que o programa de pesquisa é dinâmico. Há 20 anos, as melhores cultivares não são as mesmas de hoje. Naturalmente vão ocorrendo mudanças climáticas. Nesse período, tivemos aumento de temperatura média de 2 graus. Então, com certeza adaptação do material é gradativa. Nós vamos selecionando durante o processo de pesquisa. Nunca acaba? Não! É contínua. Daqui 10 anos teremos outra cultivar pra ser recomendada."

Além de plantas mais resistentes, ainda existem estudos de sombreamento das lavouras. O biólogo Maurício Dan já comprovou, em experimentos, que o consórcio do café com pupunha, ingá, árvores de gliricídia e até banana ajuda a manter as temperaturas mais baixas e o solo da lavoura mais úmido, o que reflete num aumento de produção, mesmo em períodos de sol forte e pouca chuva.

"Quando a planta é combinada a outra planta correta, a gente consegue maximizar a produção porque a gente reduz os estresses climáticos"

Com essa lógica, em Linhares, o produtor rural João Guasti começou a plantar árvores no pasto. Ele usa as técnicas desenvolvidas por Jurandir Melado, criador do conceito de pastagem ecológica e que explica pra gente as vantagens de se criar gado em meio às árvores.

"As árvores tem uma grande vantagem. Primeiro é trazer sombra pro gado. Está comprovado que o conforto térmico chega a gerar até 20 a 30% de ganho de produção a mais, por causa do conforto térmico. A árvore é uma verdadeira bomba de adubação, Ela retira do subsolo nutrientes e derrama sobre o subsolo através das folhas, dos galhos que caem".

Garantia do futuro hídrico

Para o Jurandir Melado, práticas simples como essas podem ajudar a garantir o futuro hídrico do país. "As principais tecnologias que vão trazer realmente solução para os principais problemas da humanidade hoje são tecnologias da natureza. Tecnologias da terra. São coisas que a inteligência do planeta já vem fazendo isso há milhares de anos.

O produtor João Guasti também já se convenceu disso. "Eu penso que o futuro é isso aí. A gente trabalhar com a natureza ajudando a gente. Não contra a natureza, trabalhar a favor da natureza. Ela dá o retorno."

Aprender com a natureza! Produzir em equilíbrio com ela. Esse é o príncipio da agroecologia, que já é realidade na propriedade do seu Edson Praça, em Alegre. Há quatro anos, seu Edson isolou toda a área da nascente e o entorno do córrego. Rapidinho a mata se regenerou. Em meio às árvores, ele plantou bananeiras, que é uma fonte de renda para a família. E o entorno do córrego está sendo reflorestado com espécies nativas e frutíferas, que vão gerar renda e conservação do solo e da água. O nome disso é sustentabiliadade! Seu Edson alerta: todos precisam entender que é preciso ser sustentável.