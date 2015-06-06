Em época de crise econômica e de preço alto da gasolina, quem pesquisa pelos postos de combustíveis consegue economizar bastante. Na Grande Vitória, há variações de até R$ 0,34 no preço da gasolina comum. Em uma pesquisa feita pela reportagem da CBN Vitória, neste fim de semana, foram encontradas variações de R$ 3,05 a R$ 3,39 no valor do litro da gasolina comum entre a Capital, Vila Velha, Cariacica e Serra.Encher um tanque de 50 litros a R$ 3,05 sai R$ 17 mais barato do que o valor mais elevado encontrado na Grande Vitória. Na capital, o valor mais elevado está em um posto que fica na Reta da Penha, no cruzamento com a Avenida Rio Branco, com preço de R$ 3,39 o litro.

Your browser does not support the audio element. Pesquisar preço da gasolina deixa o abastecimento de seu carro 10% mais barato

O melhor preço na Capital foi observado em um posto que fica próximo à Rodoviária, com R$ 3,07 o litro. O pescador Igor Vieira mora em Cariacica, mas sempre abastece neste posto devido ao preço. “Abasteço aqui a R$ 3,07 porque é mais barato e a qualidade da gasolina é boa. Mesmo assim, como o preço subiu eu passei a andar menos de carro e só buscar posto barato”, disse à Rádio CBN Vitória.

O marítimo Gentil Casoto também opta pelo preço baixo na hora de abastecer e tem priorizado o posto onde o preço está a R$ 3,07. “Viajei para o interior e abasteci em Vila Pavão por R$ 3,59, o preço está muito alto por aí. A maneira para economizar é buscar preços baixos, como este aqui de R$ 3,07”, contou.

Vila VelhaO local da Grande Vitória onde há a maior concentração de postos com os preços mais baixos é a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Em todo o trajeto do corredor viário, o preço que predomina é o de R$ 3,07, mas um posto possui o valor de R$ 3,05.Na Lindenberg, postos separados por poucos metros de distância, no entanto, mostram disparidades no preço, com variações de até R$ 0,12. O técnico de manutenção de elevadores Ozéias Gonçalves abasteceu num posto com a gasolina comum a R$ 3,19, enquanto a poucos metros um posto registra o valor de R$ 3,07. A falta de pesquisa o deixou no prejuízo. “Compensa mais pesquisar, mas hoje acabei não fazendo isso, vou fazer das outras vezes”, garantiu.

Para o portuário Hilson Costa, é preferível pagar mais em um local onde se tem confiança na qualidade do produto. “Já arrisquei a abastecer em outros postos, mas a qualidade do produto não é a mesma”, justificou.