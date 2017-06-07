Projetos foram apresentados na Ufes Crédito: Caíque Verli

Mais de um ano e meio após a tragédia em Mariana, os efeitos no ecossistema do Rio Doce e na vida dos ribeirinhos ainda persistem. Para ajudar na recuperação da bacia, quatro projetos de pesquisa de instituições de ensino superior capixaba foram apresentados na manhã desta quarta-feira (07) na Universidade Federal do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Pesquisadores tentam ajudar em recuperação do Rio Doce

São ações destinadas a área de desastres ambientais, que foram contempladas no edital de Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce, iniciativas da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Com um financiamento de aproximadamente R$ 600 mil para cada projeto, as pesquisas vão aprofundar os estudos do impacto dos rejeitos de minério da barragem da Samarco no Rio Doce e implantar medidas para reduzir os efeitos negativos. Uma dessas atividades vai repovoar o rio com mais de 1 milhão de peixes pelos próximos 4 anos, com o objetivo de valorizar a pesca esportiva, na modalidade pesque e solte, na Vila de Regência.

Para o diretor-presidente da Fapes, José Antônio Bof Buffon, a união entre o meio acadêmico, o poder público e a sociedade é fundamental na resolução dos problemas ambientais.

"O que eu estou chamando atenção do governo e da sociedade é que a universidade pesquisa muito e pesquisa bem. E o valor médio é muito baixo. Quem toma decisão política tem que se aproximar desse processo para gerar essas conexões entre quem está produzindo e a sociedade", comenta.