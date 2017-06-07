Pesquisadores e médicos do Hospital das Clínicas (Hucam) estão em busca do motivo da redução dos casos de microcefalia no Espírito Santo, em proporção com os casos de Zika. O hospital tem um centro de atendimento às mulheres com a doença desde o ano passado, com o objetivo principal de entender as causas do Zika Vírus na gravidez. Até agora 70 pessoas receberam acompanhamento por cerca de um ano, sendo apenas de 1% a 2% com microcefalia.

Your browser does not support the audio element. Pesquisadores estudam redução de microcefalia por Zika no Estado

Em todo o Espírito Santo foram notificados 265 casos de microcefalia desde novembro de 2015, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Quanto à microcefalia, a redução foi de 2.699 para 317 no período entre janeiro e maio deste ano.

O coordenador do centro especializado e chefe da Unidade Materno Infantil do Hucam, Cleverson Nunes, diz que ainda há questionamentos, principalmente da maior incidência de casos de microcefalia no Nordeste. Até abril do ano passado, por exemplo, a região concentrava mais de 70% dos casos. As informações continuam sendo examinadas. “São dados epidemiológicos, de sintomas e exposição, e dados relacionados à placenta e ao bebê, além do pós-parto. Hoje temos um número menor de Zika Vírus em gestantes, felizmente, e um baixo número de microcefalia relacionado ao Zika Vírus”, acrescentou.

O médico explica que atualmente 38 pacientes estão em acompanhamento na pesquisa, sendo dez gestantes. Entre elas está a balconista Josiane de Paula Pereira, de 32 anos, que teve medo da microcefalia atingir o bebê, o que não aconteceu. “A menina disse que o neném não estava ganhando peso e o coração estava meio lento. Isso me assustou, mas fui lá hoje e está normal e a médica disse que não é por causa da Zika”, relata.