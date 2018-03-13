Pesquisador alerta para aumento do nível do mar e os impactos no ES

Meaípe: bairro de Guarapari sofreu com erosão em 2017 Crédito: Reprodução / Facebook

O nível do mar vai subir de 40 a 60 cm no Espírito Santo até o final deste século, o que poderá mudar a região costeira do Estado. Essa é a estimativa do pesquisador Carlos Nobre, referência mundial em climatologia.

A principal causa é o aumento nas temperaturas, segundo Nobre, que é PhD em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ele esteve no Estado para participar da cerimônia de assinatura do termo para implantação do Centro de Estudos Climáticos Avançados do Espírito Santo, que vai investigar as causas de mudanças climáticas no Estado, como tempestades, excesso de calor e a seca.

O pesquisador adverte que, mesmo se a temperatura parar de aumentar, o nível do mar vai continuar subindo porque as geleiras derretem devagar.

"Mesmo se estabilizarmos o aumento de temperatura, se parar de subir na segunda metade deste século ou no século XXII, ainda assim o nível do mar vai continuar subindo por séculos. Às vezes, as pessoas não entendem isso, mas é que o mar sobe muito lentamente", comenta o professor, que é engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Para Carlos Nobre, o cenário merece atenção e o nível do mar poderá alterar a linha costeira do Estado.

"Isso é significativo. Isso muda a linha costeira, a disposição das praias, a infraestrutura costeira, o uso da costa para residências, infraestruturas e portos", disse o pesquisador.