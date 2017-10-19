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VILA VELHA

Pesquisa vai apontar necessidade de melhorias em mobilidade urbana

O estudo acontece desde o dia 25 de setembro deste e vai até o início de novembro

Publicado em 19 de Outubro de 2017 às 14:34

Publicado em 

19 out 2017 às 14:34
Sinalização, necessidade de mais ciclovias, melhorias no trânsito e outras áreas envolvendo a mobilidade urbana são tema de uma pesquisa realizada pelo município de Vila Velha. O estudo faz parte do Plano de Mobilidade e Acessibilidade de Vila Velha (PlanMobVV), realizado pela prefeitura do município. Mas de 10 mil entrevistas serão feitas, no total.
Pesquisa vai apontar necessidade de melhorias em mobilidade urbana
A pesquisa acontece desde o dia 25 de setembro deste mês nas cinco regiões do município canela-verde e vai até o início de novembro. As entrevistas são voltadas para várias áreas, perguntando como os moradores veem a quantidade de semáforos no município, a sincronização deles, o deslocamento pela cidade, a possibilidade de transporte alternativo e várias outras áreas.
O técnico de saneamento, Marcos Ramaldes, de 57 anos, participou da pesquisa nesta quinta-feira (19), com aproximadamente 15 minutos de questionamentos. Ele aponta que algumas melhorias podem ser feitas na mobilidade da cidade, principalmente se tratando da sinalização. “Melhoraria mais com sincronização dos semáforos e também verificar rotatórias e esses novos quebra-molas, que são melhores”, opinou.
Os organizadores da pesquisa, no entanto, estão com dificuldade de conseguir contato com as pessoas entrevistadas. Segundo a supervisora operacional da pesquisa, Silvana Rocha, muitas dos moradores estão com medo de receber os pesquisadores. "Pergunta o percurso que a pessoa fez, vai perguntar se a pessoa foi para o trabalho. Então a pessoa fica com receio. Mas antes de fazer qualquer mudança no trânsito em geral, precisa do estudo, que é a pesquisa”, declarou.
Para identificar os profissionais, basta conferir o crachá e também o colete com a logo do projeto. Com um código que fica atrás do crachá, o morador pode ligar para o telefone 162 e confirmar se o pesquisador realmente está cadastrado. A pesquisa servirá como base para os projetos da prefeitura de Vila Velha a partir de 2018.

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