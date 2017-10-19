Sinalização, necessidade de mais ciclovias, melhorias no trânsito e outras áreas envolvendo a mobilidade urbana são tema de uma pesquisa realizada pelo município de Vila Velha. O estudo faz parte do Plano de Mobilidade e Acessibilidade de Vila Velha (PlanMobVV), realizado pela prefeitura do município. Mas de 10 mil entrevistas serão feitas, no total.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa vai apontar necessidade de melhorias em mobilidade urbana

A pesquisa acontece desde o dia 25 de setembro deste mês nas cinco regiões do município canela-verde e vai até o início de novembro. As entrevistas são voltadas para várias áreas, perguntando como os moradores veem a quantidade de semáforos no município, a sincronização deles, o deslocamento pela cidade, a possibilidade de transporte alternativo e várias outras áreas.

O técnico de saneamento, Marcos Ramaldes, de 57 anos, participou da pesquisa nesta quinta-feira (19), com aproximadamente 15 minutos de questionamentos. Ele aponta que algumas melhorias podem ser feitas na mobilidade da cidade, principalmente se tratando da sinalização. “Melhoraria mais com sincronização dos semáforos e também verificar rotatórias e esses novos quebra-molas, que são melhores”, opinou.

Os organizadores da pesquisa, no entanto, estão com dificuldade de conseguir contato com as pessoas entrevistadas. Segundo a supervisora operacional da pesquisa, Silvana Rocha, muitas dos moradores estão com medo de receber os pesquisadores. "Pergunta o percurso que a pessoa fez, vai perguntar se a pessoa foi para o trabalho. Então a pessoa fica com receio. Mas antes de fazer qualquer mudança no trânsito em geral, precisa do estudo, que é a pesquisa”, declarou.