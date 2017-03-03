A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai realizar uma pesquisa a partir deste mês para entender a presença da febre amarela silvestre no Espírito Santo. Os estudos começaram no início de fevereiro com a coleta de mais de 5 mil mosquitos que serão analisados. Um convênio com o Governo do Estado vai custear as análises.

Entre os objetivos da pesquisa estão o monitoramento dos macacos e mosquitos silvestres no Espírito Santo, a implementação de um banco de dados com informações sobre o avanço da morte de primatas e a montagem de hipóteses da motivação da presença da doença no Estado.

Segundo o responsável pela pesquisa, professor e biólogo Sérgio Lucena, o momento que o Estado vive é inédito. Os estudos poderão ajudar no futuro, até em outros Estados. “A Mata Atlântica estava salvo da febre amarela, a não ser em regiões mais interioranas de São Paulo e Minas Gerais. Nós acompanhando o processo temos condições de coletar informações sobre vetores dos mosquitos, primatas que estão morrendo e velocidade de transmissão, entendendo melhor do que em outras situações”, acrescenta.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa vai ajudar a entender como febre amarela chegou no Estado

Mata Atlântica

O Secretário Estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, afirmou que a pesquisa deve ajudar na preservação dos macacos, visto que houve um crescimento de cobertura da Mata Atlântica. Na década de 1990 o Estado tinha 8% de cobertura florestal. Hoje o número chega a 15%. “Nós precisamos como ela evoluir, monitorar essas populações para procurar a melhor estratégia de recuperação e proteção dos nossos primatas, pois eles têm uma importância enorme nessa recuperação da Mata Atlântica”, acrescenta.