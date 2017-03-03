A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai realizar uma pesquisa a partir deste mês para entender a presença da febre amarela silvestre no Espírito Santo. Os estudos começaram no início de fevereiro com a coleta de mais de 5 mil mosquitos que serão analisados. Um convênio com o Governo do Estado vai custear as análises.
Entre os objetivos da pesquisa estão o monitoramento dos macacos e mosquitos silvestres no Espírito Santo, a implementação de um banco de dados com informações sobre o avanço da morte de primatas e a montagem de hipóteses da motivação da presença da doença no Estado.
Segundo o responsável pela pesquisa, professor e biólogo Sérgio Lucena, o momento que o Estado vive é inédito. Os estudos poderão ajudar no futuro, até em outros Estados. “A Mata Atlântica estava salvo da febre amarela, a não ser em regiões mais interioranas de São Paulo e Minas Gerais. Nós acompanhando o processo temos condições de coletar informações sobre vetores dos mosquitos, primatas que estão morrendo e velocidade de transmissão, entendendo melhor do que em outras situações”, acrescenta.
Pesquisa vai ajudar a entender como febre amarela chegou no Estado
Mata Atlântica
O Secretário Estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, afirmou que a pesquisa deve ajudar na preservação dos macacos, visto que houve um crescimento de cobertura da Mata Atlântica. Na década de 1990 o Estado tinha 8% de cobertura florestal. Hoje o número chega a 15%. “Nós precisamos como ela evoluir, monitorar essas populações para procurar a melhor estratégia de recuperação e proteção dos nossos primatas, pois eles têm uma importância enorme nessa recuperação da Mata Atlântica”, acrescenta.
Os estudos devem durar um ano, mas os pesquisadores vão implementar uma segunda fase de monitoramento do período depois do surto no Espírito Santo, assim como o comportamento da saúde dos primatas.