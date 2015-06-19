Pesquisa mostra redução de 10 mil postos de trabalho na construção civil

Mais de dez mil postos de trabalho no setor da construção civil foram fechados no período de janeiro a maio de 2015, no Espírito Santo, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são de uma pesquisa nacional feita pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A redução nos postos de trabalhos representa 14% de queda na oferta de emprego no setor, evidenciando mais um ponto da crise econômica que atinge o país.Os estudos também apontam que o Estado perdeu 600 postos de trabalho no setor de indústrias de materiais de construção, o que representa uma queda de 1,5% com relação também ao mesmo período de janeiro a maio do ano passado. Segundo o presidente da Abramat, Walter Cover, o setor de materiais de construção passa por um momento crítico.“Na indústria, são cerca de 600 postos a menos. São postos de trabalho importantes na indústria, de pessoas muito treinadas. Na construção civil a perda foi ainda maior, com relação às construtoras, foi uma perda de 10 mil empregos. Situação relacionada à entrega de apartamentos, lojas, shoppings, queda de obras”, disse à CBN.A construção civil registrou 18.160 mil demissões de janeiro a abril deste ano, sendo 3.789 delas feitas somente em abril, segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego. A queda de 10 mil empregos, informada pela Abramat, é relacionada ao mesmo período de 2014.