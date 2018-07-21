Pesquisa mostra que café da manhã do capixaba fica mais caro em junho

Café da manhã Crédito: Guilherme Ferrari

Em junho de 2018, o custo do café da manhã completo na Grande Vitória ficou em média 11,71% mais caro em relação ao mês de dezembro de 2017. O vilão da mesa do café matinal do capixaba neste mês foi o leite integral longa vida em caixa, que registrou alta de 59,2% no primeiro semestre deste ano. Também apresentaram alta o queijo muçarela, com aumento de 20,4% e a manteiga extra, com 9,9%.

Em relação ao leite, esse aumento se deve à redução precoce da oferta do produto no campo. Tipicamente, a produção de leite se eleva entre outubro e março. No entanto, os baixos preços praticados no final do ano passado desestimularam os produtores, que investiram menos ou saíram da atividade.

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Além disso, a greve dos caminhoneiros impulsionou o aumento dos preços, uma vez que muitos produtores tiveram que descartar os produtos. Isso aumentou a demanda e, consequentemente o preço, como explica o professor coordenador da pesquisa, Paulo César Ribeiro da Silva.

“A gota d’água realmente que complicou a situação foi a greve dos caminhoneiros agora no final do semestre que fez com que a produção não fosse escoada e muitos produtores tiveram que jogar leite fora, porque não tinham como armazenar”, comenta.

O pão francês também teve uma alta acentuada de 5%. De acordo com o economista Celso Bissoli, o aumento dos preços dos itens do café da manhã acompanhou a variação da inflação no país. O valor do dólar também influenciou no preço final, principalmente em produtos feitos de trigo, que é importado.

“No caso do dólar, temos uma variação muito grande da moeda americana e que tem aumentado muito o preço da farinha de trigo, principalmente porque o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo e portanto parte dele é importado e comprado em moeda estrangeira”, explica.