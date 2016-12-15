Pesquisa evita gastos elevados com presente de Natal

Resta um pouco mais de uma semana para o Natal e muita gente ainda não comprou os presentes de amigos e familiares. Com a aproximação da data, os consumidores podem pagar mais caro por alguns produtos. A supervisora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), Sonia Amaro, orienta as formas de economizar nas compras de fim de ano.

De acordo com Sonia, o consumidor deve ficar atento aos preços dos produtos que pretende comprar. Para isso, ela explica que é necessário fazer uma pesquisa de valores e compará-los para encontrar os presentes com o menor custo possível. Além disso, ela afirma que o planejamento para a compra dos produtos é fundamental. Sonia explica o que o consumidor deve fazer.

“Deve se planejar para saber exatamente o que comprar, até para evitar compras feitas por impulso e acabar se arrependendo. Então, é ideal fazer uma lista para saber quem se quer presentear e estabelecer valores que se pretende gastar, para que tudo fique dentro do orçamento e não represente uma dívida para o consumidor”, explicou.

Segundo Sonia Amaro, também é importante que os consumidores não gastem todo o 13º salário em compras de Natal. Ela diz que é importante guardar parte desse dinheiro para quitar eventuais dívidas e aquelas contas que chegam no ano seguinte, como IPTU e IPVA.

O economista Marcelo Oliveira, de 42 anos, foi às ruas nesta quinta-feira (15) para começar a procura pelos presentes de Natal. Marcelo conta que faz pesquisa de preços e estabelece listas para as compras. Além disso, ele também diz que tenta evitar os grandes shoppings e procura por locais mais alternativos.

“Eu tenho feito isso com certa frequência e tem dado certo. Dessa forma, é possível conseguir presentes originais, não tão caros, que cabem no orçamento e, assim, sobra um dinheirinho”,disse.

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