Pesquisa do Procon-ES identifica até aumento de preço na Black Friday

Loja de departamentos no Centro de Vitória lotada na manhã desta sexta-feira Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar da empolgação de muitos consumidores capixabas com as compras da Black Friday, o Procon do Espírito Santo avaliou negativamente algumas ofertadas da data que deveria ser de grandes promoções. O monitoramento diário de preços do Procon começou no dia 20 de outubro e analisou 14 produtos em oito sites diferentes. Mas ao invés de descontos, a pesquisa verificou que algumas mercadorias ficaram mais caras.

Denize Izaita, diretora-presidente do Procon estadual, afirmou que apenas dois produtos monitorados em oito sites apresentaram redução de preços entre o primeiro dia da fiscalização e a Black Friday. O dois produtos que apresentaram essa redução foram lavadoras. Uma máquina de lavar roupas de 13kg, que custava R$ 1.448,20 está sendo ofertada nesta sexta-feira (23) por 1.379,90, uma redução de 4,72%. Já em outra loja, a mesma lavadora teve uma redução de 18,68%, por R$ 1.199.

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O órgão também monitorou preços de aparelhos de TV, refrigeradores, notebooks, micro-ondas e celulares. Em relação a esses produtos, os preços nas oito lojas avaliadas continuaram iguais ou até aumentaram, de acordo com o Procon.

"O que a gente pôde perceber é que, de 14 itens, apenas dois apresentaram redução do dia 22 para 23 de novembro. Um manteve o mesmo valor e os outros, se não aumentaram, mantiveram seus preços médios", disse a diretora-presidente do Procon.

AUMENTO NO PREÇO

Em um dos sites monitorados pelo Procon, Denize Izaita afirma que um aparelho celular teve um aumento quase 40% entre os dias 22 de outubro e 23 de novembro. O preço do celular aumentou de R$ 998 para R$ 1.399,00.

Mesmo com as ressalvas feitas pelo Procon, muitos consumidores capixabas aproveitaram a manhã desta sexta-feira (23) para fazer compras. Em várias lojas da Grande Vitória, grandes filas foram formadas pelos clientes. No Centro de Vitória, por exemplo, teve quem enfrentasse mais de duas horas de espera para comprar os produtos que desejava em loja de departamento.

Também na Capital, um hipermercado, no bairro Bento Ferreira, amanheceu com uma enorme fila, antes mesmo do local abrir, às 8 horas. Já em uma loja de material esportivo, em um shopping em Itaparica, Vila Velha, muita gente se aglomerou na porta do estabelecimento.

Em uma loja de departamentos no Centro de Vitória, a educadora social Rosimara Corrêa enfrentou quatro horas de fila na mesma loja no ano passado e desta vez adotou uma estratégia.

"Preço está muito bom, a única coisa ruim é o tempo na fila. Mesmo minha mãe ficando na fila para mim, a gente demorou mais de uma hora na fila. Mas a tática funcionou, ano passado eu vim à noite e fiquei quatro horas na fila", afirmou.

A promotora de vendas Luciene Barbosa estava na mesma loja de departamentos e aproveitou as promoções para encher o carrinho com compras.

"Vim comprar desodorante, sabão em pó e xampu, que está com um preço bom e acessível para nós. Comprei umas guloseimas paras crianças, pasta de dente e sabonete. Vamos ver se eu vou conseguir passar no caixa, se não vou desistir antes", contou.