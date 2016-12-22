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EDUCAÇÃO

Pesquisa com alunos de escola pública mostra que apenas 21% iniciaram faculdade após conclusão do ensino médio

Mais de 13 mil estudantes foram monitorados durante quatros anos na Grande Vitória

Publicado em 22 de Dezembro de 2016 às 13:51

Publicado em 

22 dez 2016 às 13:51
Uma pesquisa realizada pela secretaria de Estado de Educação (Sedu) em parceria com as faculdades Fucape e a gaúcha Unisinos monitorou alunos de escolas públicas da Grande Vitória durante quatro anos e apontou que os que têm mais interesse e conhecimento de cotas e bolsas possuem mais chances de conseguir ingressar no ensino superior. O monitoramento mostrou que dos alunos pesquisados, apenas 21% de fato ingressam na faculdade. Outros 27% não seguem com os estudos, nem trabalham. 
A pesquisa teve início em 2011 com mais de 13 mil estudantes que estavam ingressando no ensino médio das escolas públicas estaduais da região metropolitana. Foram feitos questionamentos sobre a estrutura familiar, condições sócio-educativas, estrutura da escola, perspectivas de futuro e se o estudante fazia atividades extras.
No final da pesquisa, em 2014, apenas 2080 alunos responderam os questionamentos finais. Além de mostrar que apenas 21% deles tinam iniciado o ensino superior, a pesquisa identificou que 31% dos estudantes não tinham começado a faculdade, 26% pretendiam, 22% estavam fazendo curso técnico e 27% não estavam nem estudando, nem trabalhando.
Os resultados finais, segundo o coordenador da pesquisa Cristiano Machado Costa, apontam que as chances de quem mostra interesse em estudar em um curso superior, tem conhecimento do sistema de cotas e bolsas estudantis e até quem estuda outros cursos fora da escola, como o de inglês, tem mais de 30% de chances de chegar a uma faculdade. “Alunos que têm interesse pelo ensino superior, sendo instigados, acabam entrando com mais facilidade. Outros fatores, como renda familiar, também interferem”, destaca.
Para o secretário estadual de educação, Haroldo Corrêa Rocha, a pesquisa aponta que várias ações podem ser realizadas pelo governo do Estado, como forma instigar a vontade dos jovens a estudarem curso superior. Uma delas, segundo ele, é ampliar o programa Escola Viva. “É uma experiência muito interessante que é ter no currículo a disciplina ‘projeto de vida’. O aluno é instigado e desafiado a pensar no que quer ser depois do Ensino Médio”, acrescenta.
O governo do Estado também pretende orientar que os alunos do período da noite passem para outros horários. O turno tem evasão maior e interesse de estudar menor por parte dos alunos.

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