Pesquisa capixaba propõe novo modelo de trânsito menos poluente

Uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) propõe um novo modelo de planejamento de trânsito, levando em consideração, além do tráfego, a emissão de poluentes e a eficiência energética. O trabalho feito pela mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Fabianne Aguiar, foi apresentado na Conferência Mundial de Sustentabilidade no Ambiente Construído, realizado na China, no início deste mês.

A pesquisa propõe o uso racional do combustível, levando em consideração a eficiência energética, com redução do impacto sobre o meio ambiente. A partir disso, o estuda estabelece um indicador que possa ser usado no controle de trânsito, levando em consideração fatores que vão além da fluidez do tráfego, como explica Fabianne Aguiar.

“O indicativo é que esse índice seja aperfeiçoado, porque isso é uma pesquisa inicial, para que seja utilizado em vias urbanas e para que a gente pare de se preocupar apenas com termos como fluidez e passe a se preocupar também com questões ambientais, como emissão de poluentes, eficiência energética. Também podemos colocar outros parâmetros, como poluição sonora”, explicou.

O trabalho desenvolvido por Fabianne Aguiar com a orientação da professora Marta Monteiro da Costa Cruz é inovador na área. O indicador proposto pela pesquisa poderia ser usado, por exemplo, no controle do tempo de abertura e fechamento de semáforos. Assim, com a melhora do fluxo de veículos, a emissão de poluentes é reduzida.