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Pesquisa capixaba propõe novo modelo de trânsito menos poluente

Apresentada por uma capixaba em uma conferência na China, a pesquisa propõe o uso racional do combustível, redução do impacto sobre o meio ambiente e melhoria no fluxo de veículos

Publicado em 13 de Junho de 2017 às 19:05

Publicado em 

13 jun 2017 às 19:05
Uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) propõe um novo modelo de planejamento de trânsito, levando em consideração, além do tráfego, a emissão de poluentes e a eficiência energética. O trabalho feito pela mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Fabianne Aguiar, foi apresentado na Conferência Mundial de Sustentabilidade no Ambiente Construído, realizado na China, no início deste mês.
A pesquisa propõe o uso racional do combustível, levando em consideração a eficiência energética, com redução do impacto sobre o meio ambiente. A partir disso, o estuda estabelece um indicador que possa ser usado no controle de trânsito, levando em consideração fatores que vão além da fluidez do tráfego, como explica Fabianne Aguiar.
“O indicativo é que esse índice seja aperfeiçoado, porque isso é uma pesquisa inicial, para que seja utilizado em vias urbanas e para que a gente pare de se preocupar apenas com termos como fluidez e passe a se preocupar também com questões ambientais, como emissão de poluentes, eficiência energética. Também podemos colocar outros parâmetros, como poluição sonora”, explicou.
O trabalho desenvolvido por Fabianne Aguiar com a orientação da professora Marta Monteiro da Costa Cruz é inovador na área. O indicador proposto pela pesquisa poderia ser usado, por exemplo, no controle do tempo de abertura e fechamento de semáforos. Assim, com a melhora do fluxo de veículos, a emissão de poluentes é reduzida.
A pesquisa testou a utilização do índice por meio de simulação computacional e também em trechos da cidade de Vitória, como cruzamentos no bairro Jardim da Penha e da Avenida Adalberto Simão Nader.

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