Pesquisa aponta diferença de preços de até 71% nas compras de Natal

Levantamento mostra diferença de 71% no preço de um mesmo brinquedo em lojas na Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias

Considerada a melhor data do ano para o comércio, o Natal é a época em que muitas pessoas aproveitam o pagamento do 13º salário para presentear parentes e amigos. Porém, para que as compras não comprometam a renda, é preciso pesquisar os preços antes de fechar negócio. Segundo pesquisa realizada pelo Procon Estadual, um mesmo produto pode ter variação de até 70% em lojas diferentes.

O Procon-ES percorreu 21 lojas de ruas e shoppings da Grande Vitória e realizou uma pesquisa de preços de 162 produtos que são as principais opções na hora de presentear.

Durante as visitas, os fiscais levantaram os preços de smart TV, smartphone, fritadeira elétrica, relógio monitor cardíaco de atividades, tênis, videogame e brinquedos. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de dezembro.

Dos produtos pesquisados, a maior diferença foi encontrada na boneca Barbie Fashionista com 71,54%. Em seguida, a maior variação foi encontrada na boneca Baby Alive Cuida de Mim com 54,96% de diferença entre as lojas.

De acordo com a diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaíta, todos os anos o órgão realiza pesquisas para saber se os preços dos produtos estão disponíveis para o consumidor nas prateleiras. Neste Natal, além disso, a diferença de preço também foi analisada.

“Este ano, a exemplo da conduta da Black Friday, estamos fiscalizando preços. A pedido do próprio consumidor elencamos alguns produtos. Foram 162 produtos indicados pelos consumidores”, contou.

Os eletrônicos e eletrodomésticos também apresentaram diferença de preço de uma loja para outra. Quem está pensando em adquirir uma fritadeira elétrica é bom pesquisar bastante. A marca Cadence foi encontrada com uma variação de preços de 40,16% ou R$ 100,00 nas lojas pesquisadas.

Quem deseja comprar uma Smart TV no Natal, poderá encontrar uma diferença de até 23,82% ou R$ 500 no mesmo produto como, por exemplo, o modelo Led 43’’ 4K da LG.

Se a escolha for um smartphone, o modelo Zenfone 5 Selfie – 64GB pode apresentar uma variação de 26,68%. O Samsung J7 Pro 64GB apresentou uma diferença de R$ 250 entre o menor e maior preço pesquisado.

Pesquisar é fundamental

Segundo Denize, não é preciso sair da cidade para conseguir esses descontos. Em lojas próximas é possível encontrar diferença de preço. “É muito vantajoso que você faça a pesquisa mesmo que seja dentro do município. Percebemos uma diferenciação interessante em lojas físicas, onde a tendência de variação é muito menor que o comércio eletrônico”, frisou.