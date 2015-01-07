Para curtir com tranquilidade o verão nas praias de Vitória, moradores e turistas devem ficar atentos. As praias do município ainda têm oito pontos impróprios para banho, segundo balanço da prefeitura, e outros seis pontos que também possuem contaminação nas areias, de acordo com um estudo feito pela Faculdade Católica Salesiana. Os pontos impróprios foram registrados em áreas da praia de Camburi, Curva da Jurema e Ilha do Boi.A Prefeitura de Vitória alega que a situação é normal e “desejável”, já que são avaliados 25 pontos e 17 está liberados para o banho. A administração municipal mede a balneabilidade do mar da cidade semanalmente. Já no estudo coordenado pelo professor Marcus Covre, da Faculdade Salesiana, as avaliações são mensais e também levam em conta as areias.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa aponta contaminação em oito pontos de praias de Vitória

Na análise, foram detectadas contaminações em dois pontos da Curva da Jurema, próximo aos quiosques e próximo à escolinha de vela. Em Camburi, foram registrados locais impróprios ao lado do píer de Iemanjá, em frente ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, e ao Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi. De acordo com o professor Marcus Covre, as contaminações acontecem por despejo irregular de esgoto e também por coliformes fecais, muitas vezes de animais.

“A principal fonte de contaminação é o lançamento de esgoto sanitário na areia e no mar, sem tratamento e de forma clandestina. Também podemos citar a presença de animais domésticos, como cães, gatos ou aves e roedores, que são atraídos pelo lixo e resto de alimentos deixados pelos banhistas “

Caso haja contaminação, no mar ou na areia, existe o risco de doenças. “Principalmente, doenças gastrointestinais ou infecções da pele. Na pesquisa, usamos indicadores de contaminação fecal. E se eles estão presentes, há bactérias e fungos que representam riscos à saúde”, explicou.“

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleber Guerra, a população deve ficar atenta à sinalização de balneabilidade. “Nestes pontos sinalizados, é que a população não deve usar a praia para o lazer“, contou.