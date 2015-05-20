Pesquisa: 70% dos consumidores capixabas vão reduzir as compras

Cerca de 70% dos consumidores do Espírito Santo pretendem diminuir as compras até o final deste ano. Este e outros dados são de uma pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória. O pessimismo do capixaba tem base nos problemas econômicos e políticos enfrentados pelo país. Para 93,2 % dos consumidores, a inflação está alta ou muito alta e 37,6% acreditam que sua vida financeira vai piorar um pouco ou muito em 2015. De acordo com o presidente da CDL, Carlo Fornazier, a restrição ao consumo é uma das consequências do fraco desempenho da economia brasileira. Ele destaca que houve queda nas vendas em todos os setores do comércio. “As vendas caíram bastante, em alguns seguimentos foi maior. O que menos caiu foi a parte de alimentação, mas teve uma queda”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa - 70 por cento dos consumidores capixabas vão reduzir as compras

Estratégia

Uma das formas de alavancar as vendas seria um aumento na quantidade de promoções. Segundo a pesquisa, 55,2% dos entrevistados ficariam mais estimulados a comprar se as lojas oferecessem preços menores. De acordo com Fornazier, os lojistas vão receber os dados da pesquisa para traçar as estratégias e aumentar as vendas.

“Vamos passar todos os dados para os lojistas para que cada empresário possa ver dentro da sua realidade ou região qual a forma de oferecer uma venda melhor para seu consumidor”, afirmou.

Questionados sobre o que pretendem comprar nos próximos três meses, 58,2% dos consumidores afirmaram que só vão comprar produtos alimentícios; 13,6% devem gastar com vestuário e calçados e 9,4% disseram que vão comprar móveis e eletrodomésticos.

Avaliação

Além de informações sobre economia, a pesquisa também ouviu a opinião dos capixabas sobre os 100 primeiros dias dos governos federal e estadual. O governador Paulo Hartung (PMDB) foi aprovado por 49,1% dos entrevistados e reprovado por 18%. Já a presidente Dilma Rousseff (PT) foi reprovada por 79,9% dos capixabas. Apenas 8,4% dos entrevistados aprovam o governo da presidente.