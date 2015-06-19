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Pesquisa: 66% dos enfermeiros estão desgastados com o trabalho

Estudo inédito da Fiocruz revela o perfil dos profissionais que atuam em todo o Espírito Santo

Publicado em 18 de Junho de 2015 às 22:54

Publicado em 

18 jun 2015 às 22:54
Cerca de 66% dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do Espírito Santo estão desgastados com o serviço e os salários de mais de 50% não passam de R$ 2 mil por mês. As informações são de um estudo inédito que traça o perfil da Enfermagem no Brasil. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), Wilton José Patrício, diz que a pesquisa confirma o que já era do conhecimento de toda classe. “Os números que mais impactam são as condições de salário. A maioria dos profissionais não são bem remunerados. Eles são explorados com mão de obra barata, mas o Conselho e as entidades de classe hoje com esses resultados pode propor políticas de melhores condições de salário”, disse à CBN.
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Segundo Patrício, a média salarial dos Enfermeiros no Estado é de R$ 1.500, os técnicos recebem cerca de R$ 1.000 e os auxiliares aproximadamente R$ 850. O município de Serra é que oferece o maior salário entre as prefeituras da Grande Vitória. O baixo salário faz com que muitos profissionais tenham dois e até três trabalhos, o que prejudica o profissional e os pacientes assistidos.
“Isso com certeza acaba influenciando na assistência que o profissional vai prestar, pois ele está cansado, exaurido da noite de trabalho. Por isso, estamos buscando a regulamentação da carga horária de 30 horas semanais. Essa é a luta do Conselho e de outras entidades”, declarou.
Atualmente os enfermeiros têm a carga horária de 44 horas semanais. As entidades de classe lutam para a aprovação em Brasília do piso nacional de R$ 4.700 para Enfermeiros, R$ 3,290 para técnicos e R$ 2.350 para auxiliares.
A pesquisa entrevistou mais de 32 mil profissionais no Estado. O estudo foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em todo Brasil, mais de 1,8 milhão de funcionários da área da enfermagem foram ouvidos.

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