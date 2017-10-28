A concentração de metais pesados presentes no pescado da foz do Rio Doce voltou a crescer. Essa é a conclusão da última expedição realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que foi realizada em setembro deste ano. A pesquisa verificou níveis de cromo e de cádmio em peixes e camarões tão elevados quanto os encontrados nos primeiros meses após o rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco.

Your browser does not support the audio element. Pescado ainda tem altos níveis de metais pesados na foz do Rio Doce

De acordo com o professor Adalto Bianchini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participou da expedição, as maiores concentrações de metais no pescado foram encontradas nos primeiros meses após a tragédia. Já em expedições realizadas em abril e em dezembro de 2016, houve uma redução significativa na contaminação dos peixes e dos camarões. No entanto, o problema voltou a preocupar, como explica o professor.

“Para nossa tristeza, nessa nossa quarta expedição, que foi realizada em setembro, nós observamos um incremento na contaminação por metais. O que nos chama muito atenção são os metais cádmio e cromo, cujos níveis, principalmente no caso do cádmio, voltaram a ser tão elevados como aqueles dos primeiros meses após o rompimento da barragem.”

Já o cromo vem com uma concentração crescente, que está aumentando sempre tanto para os camarões quanto para os peixes, segundo o professor. Ele explica que isso pode ter acontecido por conta das frentes frias que passaram recentemente pelo litoral do Espírito Santo e que podem ter ocasionado uma nova suspensão dos sedimentos que estavam depositados no fundo do mar.

Outra conclusão a que a pesquisa chegou é que, dois anos após a tragédia, os metais que antes estavam mais concentrados na foz do Rio Doce, agora são encontrados ao longo do litoral norte do Espírito Santo.