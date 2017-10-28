A concentração de metais pesados presentes no pescado da foz do Rio Doce voltou a crescer. Essa é a conclusão da última expedição realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que foi realizada em setembro deste ano. A pesquisa verificou níveis de cromo e de cádmio em peixes e camarões tão elevados quanto os encontrados nos primeiros meses após o rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco.
Pescado ainda tem altos níveis de metais pesados na foz do Rio Doce
De acordo com o professor Adalto Bianchini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participou da expedição, as maiores concentrações de metais no pescado foram encontradas nos primeiros meses após a tragédia. Já em expedições realizadas em abril e em dezembro de 2016, houve uma redução significativa na contaminação dos peixes e dos camarões. No entanto, o problema voltou a preocupar, como explica o professor.
“Para nossa tristeza, nessa nossa quarta expedição, que foi realizada em setembro, nós observamos um incremento na contaminação por metais. O que nos chama muito atenção são os metais cádmio e cromo, cujos níveis, principalmente no caso do cádmio, voltaram a ser tão elevados como aqueles dos primeiros meses após o rompimento da barragem.”
Já o cromo vem com uma concentração crescente, que está aumentando sempre tanto para os camarões quanto para os peixes, segundo o professor. Ele explica que isso pode ter acontecido por conta das frentes frias que passaram recentemente pelo litoral do Espírito Santo e que podem ter ocasionado uma nova suspensão dos sedimentos que estavam depositados no fundo do mar.
Outra conclusão a que a pesquisa chegou é que, dois anos após a tragédia, os metais que antes estavam mais concentrados na foz do Rio Doce, agora são encontrados ao longo do litoral norte do Espírito Santo.
Atualmente, a pesca está vetada na foz do rio. A restrição segue desde que a lama de rejeitos de minério da Samarco chegou à Regência, no município de Linhares, litoral Norte do Espírito Santo, no final de 2015.