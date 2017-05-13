Perto do fim da campanha, ES ainda está com baixa adesão à vacinação

Rômulo de Oliveira e a esposa, Sylvia, não abrem mão de se vacinar contra a gripe. Idosos, eles fazem parte do grupo de risco da doença e, por isso, sabem da diferença que a prevenção pode fazer em suas vidas Crédito: Edson Chagas

A duas semanas para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o Espírito Santo ainda não atingiu a meta de vacinar 90% do público-alvo, que é de 970 mil pessoas. Nenhum município conseguiu chegar a meta de vacinação. Até a última sexta feira, apenas 396 mil pessoas tinham sido vacinadas. Para o Secretário Estadual de Saúde, Ricardo Oliveira, a procura pela vacina ainda está muito baixa.

Your browser does not support the audio element. Perto do fim da campanha de vacinação contra a gripe, ES ainda está com baixa adesão à vacina

“Em anos passados nós não conseguimos alcançar essa meta. Estou convocando a população para comparecer aos postos de saúde dos municípios para vacinar contra a gripe. A vacina e os profissionais estão à disposição e infelizmente a população não está vindo se vacinar. Nessa altura do campeonato estamos com cerca de 40% do público-alvo vacinado, o que é muito pouco", disse.

De acordo com a coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Estado da saúde, Danielle Grilo, o público-alvo da campanha deste ano tem uma novidade.

“O público-alvo é definido pelo Ministério da Saúde. São crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mulheres que tiveram bebês em até 45 dias, idosos, trabalhadores da saúde, pessoas portadoras de doenças crônicas, indígenas, e neste ano a novidade são os professores do ensino infantil, fundamental, médio e superior, das escolas públicas e privadas", explica.

Neste sábado (13), postos de saúde de todo o estado foram abertos para o Dia D de vacinação contra a gripe, uma forma encontrada para aumentar a adesão à campanha. A Dona Anatália, 88, foi ao posto de saúde no sábado e garantiu que toma a vacina todos os anos.

“Eu me vacino todo ano e graças a Deus, muita gente reclama que passa mal, mas eu nunca passei mal”, afirmou a idosa.