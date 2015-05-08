Perto de se tornar obrigatório, ES não tem laboratório para exame toxicológico de motoristas

“Aqui no Estado não existe laboratório cadastrado para o exame. Existe a resolução nacional para o exame, mas é preciso ter laboratório para isso. As empresas que querem fazer esse exame têm que procurar o Denatran para se regularizar. Se fosse obrigatório hoje, o motorista não conseguiria ter essas categorias ou renovar a carteira“, explicou. A medida estava prevista para se tornar obrigatória no início de maio, mas foi adiada. De acordo com Maurício, outros estados passam pela mesma situação e, caso uma quantidade adequada de laboratórios não se credencie, a tendência é haver um novo adiamento da resolução.Os exames custariam em torno de R$ 270 a R$ 290 e seriam aplicados apenas a motoristas de ônibus e caminhões. A intenção é reduzir o número de acidentes nas estradas ligados ao consumo de drogas. O exame pode detectar a presença de substâncias como cocaína, maconha, morfina, heroína, metanfetamina (o popular rebite), dentre outras drogas. Toda a substância usada num período de três meses é observada no exame.Segundo o presidente da Associação das Auto Escolas do Estado, Paulo Roberto Rodrigues, os centros de formação de condutores aguardam o aviso dos órgãos competentes sobre a existência de laboratórios credenciados para começar a tocar as renovações a partir de junho.O gerente operacional do Detran-ES, Maurício Becker, afirmou que, caso a medida se torne obrigatória sem nenhum laboratório credenciado no Estado, uma das saídas é obter uma liminar para não cumprir a resolução.