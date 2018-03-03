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Perseguição e tiros assustam moradores na Reta da Penha, em Vitória

Segundo a polícia, dois criminosos roubaram o carro de um casal no bairro Maria Ortiz, em Vitória, e fugiram pela Reta da Penha

Publicado em 02 de Março de 2018 às 21:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 mar 2018 às 21:07
Veículo em que estavam bandidos que trocaram tiros com a Polícia Miltar na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma perseguição policial com tiros deixou em pânico motoristas na Reta da Penha, uma das avenidas mais movimentadas de Vitória, na tarde desta sexta-feira (02).
Segundo a polícia, dois criminosos roubaram o carro de um casal no bairro Maria Ortiz, em Vitória, e fugiram pela Reta da Penha, no sentido Centro. Houve um cerco policial e os bandidos foram presos na Praça do Cauê.
Perseguição e tiros assustam moradores na Reta da penha, em Vitória
A vítima do assalto, um servidor público de 27 anos, contou que estava acompanhado da esposa e da sobrinha, de apenas 1 ano e 11 meses, no carro, quando foi abordado por dois bandidos armados.
"Aí eu já escutei eles falando ‘sai, sai, sai, perdeu’. Eles disseram que só queriam o carro. Desliguei o veículo, minha esposa saiu, eles entraram e arrancaram”, lembra.
Após o assalto, as vítimas entraram em contato com o Ciodes informando as características do veículo e dos criminosos. Uma viatura da polícia armou um cerco na Reta da Penha com o apoio de dois agentes da Guarda que estavam de bicicleta. Eles ficaram posicionados na pista que segue em direção ao Centro de Vitória.
No entanto, por volta das 15h30 os criminosos furaram o bloqueio com o Fiat Uno roubado, de cor vermelha, invadiram a contramão, na pista em direção ao Aeroporto de Vitória, e só pararam o veículo na Praça do Cauê, sentido Terceira Ponte. A dupla, de 22 e 26 anos, tentou fugir a pé, mas acabaram detidos.
Segundo testemunhas, durante a perseguição, a Polícia Militar disparou duas vezes e os tiros atingiram o veículo roubado. Com medo, muitas pessoas correram para dentro das lojas.
Procurada, a Polícia Militar informou por nota que “durante o trajeto, os indivíduos efetuaram disparos contra a equipe" e que os policiais revidaram a agressão injusta. Os dois indivíduos foram detidos e um revólver apreendido pela Polícia. Até o fechamento da reportagem, a Polícia Civil não informou se os suspeitos ficaram presos e, por isso, a identidade dos dois não foi divulgada.

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