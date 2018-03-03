Veículo em que estavam bandidos que trocaram tiros com a Polícia Miltar na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Uma perseguição policial com tiros deixou em pânico motoristas na Reta da Penha, uma das avenidas mais movimentadas de Vitória, na tarde desta sexta-feira (02).

Segundo a polícia, dois criminosos roubaram o carro de um casal no bairro Maria Ortiz, em Vitória, e fugiram pela Reta da Penha, no sentido Centro. Houve um cerco policial e os bandidos foram presos na Praça do Cauê.

Your browser does not support the audio element. Perseguição e tiros assustam moradores na Reta da penha, em Vitória

A vítima do assalto, um servidor público de 27 anos, contou que estava acompanhado da esposa e da sobrinha, de apenas 1 ano e 11 meses, no carro, quando foi abordado por dois bandidos armados.

"Aí eu já escutei eles falando ‘sai, sai, sai, perdeu’. Eles disseram que só queriam o carro. Desliguei o veículo, minha esposa saiu, eles entraram e arrancaram”, lembra.

Após o assalto, as vítimas entraram em contato com o Ciodes informando as características do veículo e dos criminosos. Uma viatura da polícia armou um cerco na Reta da Penha com o apoio de dois agentes da Guarda que estavam de bicicleta. Eles ficaram posicionados na pista que segue em direção ao Centro de Vitória.

No entanto, por volta das 15h30 os criminosos furaram o bloqueio com o Fiat Uno roubado, de cor vermelha, invadiram a contramão, na pista em direção ao Aeroporto de Vitória, e só pararam o veículo na Praça do Cauê, sentido Terceira Ponte. A dupla, de 22 e 26 anos, tentou fugir a pé, mas acabaram detidos.

Segundo testemunhas, durante a perseguição, a Polícia Militar disparou duas vezes e os tiros atingiram o veículo roubado. Com medo, muitas pessoas correram para dentro das lojas.